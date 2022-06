Sonia Bruganelli confermata al Grande Fratello Vip 7/ Opinionista in coppia con…

Sonia Bruganelli verso il bis al Grande Fratello Vip: confermata come opinionista

Sta prendendo forma la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà a settembre in prima serata su Canale 5 con la sua settima stagione ufficiale. I preparativi sono ancora in corso, il cast è ancora in fase di costruzione e, al momento, sono pochissime le certezze. Una di queste è la riconferma di Alfonso Signorini, che sarà al timone del reality per il quarto anno consecutivo ed è intenzionato a replicare il grande successo dell’ultima edizione, la più lunga di sempre. Ma c’è anche un’altra riconferma per il reality, e sarebbe quella di Sonia Bruganelli.

Opinionista del Grande Fratello Vip 6 al fianco di Adriana Volpe, la moglie di Paolo Bonolis si approprierà nuovamente della poltrona per il secondo anno consecutivo. A sganciare la bomba è TvBlog, che dunque conferma la sua presenza nel reality insieme a Signorini. Al suo fianco però non ci sarà Adriana Volpe: si spezza dunque la coppia simbolo della scorsa edizione, che ha dato vita ad infuocati scontri e frecciatine al veleno in diretta. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri non sarà del cast, ed è ancora da scoprire se per una scelta del cast o per un suo personale desiderio di cambiare aria e proiettarsi verso altri progetti.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 7: la riconferma dopo dubbi e smentite

La riconferma di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, tuttavia, non è affatto scontata. Dopo il grande successo della passata edizione, la moglie di Paolo Bonolis aveva infatti respinto ogni possibilità di rivederla nuovamente sulla poltrona da opinionista in studio. Lei stessa aveva spiegato, in un’intervista al settimanale Gente, di essere stata felice dell’esperienza vissuta ma di non volerla replicare: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista“.

La sua intenzione era infatti quella di cambiare aria, salutare il reality e concentrarsi esclusivamente sugli altri progetti televisivi che la vedono impegnata a Mediaset in qualità di produttrice. Nei giorni precedenti aveva anche lasciato una piccola speranza, purché fosse la sola e unica opinionista. Ipotesi che però non trova conferma: secondo TvBlog da settembre la Bruganelli torna al fianco di Alfonso Signorini, assieme però ad un altro/un’altra opinionista, ancora da ufficializzare.











