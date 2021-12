Sonia Bruganelli contro il “Manila pensiero”/ Lorenzo Amoruso attacca “ego smisurato”

Sonia Bruganelli contro Manila Nazzaro

La presenza di Sonia Bruganelli come opinionista al Grande Fratello Vip ha fatto e continua a fare molto discutere. La moglie di Paolo Bonolis dice sempre la sua senza peli sulla lingua, ma il suo atteggiamento non piace a tutti, compreso Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro. Nei giorni scorsi Sonia Bruganalli è stata protagonista di una querelle a distanza con l’ex calciatore. Tutto è iniziato quando l’opinionista ha pubblicato un tweet sull’ex Miss Italia e i suoi comportamenti dentro la casa: “Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre”. Lorenzo Amoruso ha così decido di rispondere, prendendo le difese della compagna, tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip.

Lorenzo Amoruso difende la compagna

Lorenzo Amoruso ha così replicato all’opinionista: “Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia Manila ha un suo pensiero, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta tutti tranne il suo ego smisurato, neanche fosse qualcuno di importante davvero. Del resto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio”. La moglie di Paolo Bonolis non ha subito risposto alle parole dell’ex calciatore, probabilmente non avendo notato la sua replica. Nelle ultime ore, invece, la Bruganelli deve essersi resa conto dell’accaduto e non ha perso tempo per rispondere, con il suo solito tono pungente, al compagno di Manila Nazzaro: “Non sono importante ma lo ho un ruolo nel programma… lui continuasse a fare il selezionatore dì calciatori”. Al momento Lorenzo Amoruso non ha ancora replicato alla nuova frecciatina di Sonia Bruganelli. Ricordiamo che venerdì 17 dicembre Manila Nazzaro deciderà se continuare la sua avventura nella casa del GF Vip.

