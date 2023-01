Sonia Bruganelli contro mamma Onestini: “Viene al GF Vip per offendere, come si permette?”/ Scoppia la lite!

Carla, la mamma di Luca Onestini attacca Antonino e Nikita al GF Vip: interviene Sonia!

È scatenata la mamma di Luca Onestini al Grande Fratello Vip. Carla, ospite per una sorpresa al figlio concorrente, lancia bordate molto pesanti contro due concorrenti in particolare: Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon.

Del primo, al figlio Luca, dice: “Offendere è la cosa più facile per chi non sa argomentare. – e continua – Sei l’unico che si prende delle critiche da un Antonino che ha avuto un comportamento vergognoso, il comportamento che non si deve avere con le donne perché manca di rispetto, parla alle spalle, tutto quello che non deve avere un uomo”. E continua sulla Pelizon: “In Nikita ho visto una grande strategia e falsità, di autentico non ho visto niente! Tutto è calcolato!”

Sonia Bruganelli contro mamma Carla: “Ma come si permette di venire al GF Vip e insultare così?

Dallo studio Sonia Bruganelli chiede di intervenire proprio per replicare alle accuse lanciate dalla mamma di Luca Onestini: “Signora, ma lei davvero pensa di venire qua e per difendere suo figlio buttare così una serie di epiteti su atteggiamenti e parole brutte? Ma come si permette! – tuona l’opinionista, che continua – Non si può permettere di dire delle cose del genere, allora non mi stupisco che suo figlio faccia così, perché il frutto non cade lontano dall’albero!” Un applauso fortissimo accoglie queste dichiarazioni della Bruganelli.

