Sonia Bruganelli contro Oriana: “Elemosini amore, brutta figura”/ Lei: “Come donna non so cosa pensare di te”

Sonia Bruganelli contro Oriana Marzoli al GF Vip: “Basta elemosinare amore, sei poco credibile”

Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello Vip 2022 tra Sonia Bruganelli e Oriana Marzoli. L’opinionista, di fronte alle lacrime della spagnola per Antonino Spinalbese, chiede di intervenire e le lancia pesanti accuse.

“Io sto vivendo un imbarazzo empatico enorme – esordisce Sonia contro Oriana – perché sinceramente preferivo Oriana quando faceva la donna tutta d’un pezzo, adesso che elemosina amore mi fa veramente sentire male, perché non è credibile! Io lo capisco che possa esserci rimasta delusa, però è vero anche che una donna che entra dentro Casa e dopo sette giorni comunque vive tutta questa intimità con un uomo non vuol dire che poi dopo debba per forza creare una storia d’amore.” E conclude: “Io credo che Oriana abbia il problema di aver fatto una brutta figura, perché non posso pensare che si sia innamorata in questo modo di Antonino”.

Oriana Marzoli replica alla Bruganelli: “Da donna non so cosa pensare di te”

Oriana però sbotta: “Ma chi ha detto che sono innamorata? Queste parole non sono uscite dalla mia bocca!” “Però sei troppo coinvolta, – replica Sonia dallo studio del GF Vip – piangi tutto il giorno! Ogni volta che vedi una telecamera piangi!“ Oriana non ci sta: “Guarda che le telecamere stanno qua tutto il giorno.” Poi perde le staffe e accusa l’opinionista: “Sinceramente come donna non so cosa pensare di te! Mamma mia, non ti voglio neanche ascoltare”. Lei si inalbera e attacca la gieffina: “Io parlo perché mi pagano per farlo e parlo!”

