SONIA BRUGANELLI CONTRO PAOLO BONOLIS/ Cosa nasconde la “battuta” dell’opinionista all’Isola dei Famosi 2024?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non si erano lasciati così bene da essere più uniti che mai? Sarà pur vero ma non manca occasione o intervista in cui i due non si lanciano delle frecciatine. Anche quando non te l’aspetti. Durante la 7° puntata dell’Isola dei Famosi 2024, Dario Maltese, commentando l’eliminazione di Marina Suma, ha ironizzato sulla nomination che gli aveva fatto Edoardo Stoppa settimana scorsa: “La nomination fatta da Edoardo a Marina per aiutarla, mi sembra una di quelle storie in cui io ti lascio perché tu meriti di meglio”. Ed ecco che la Bruganelli scoppia a ridere e lancia il suo spillino a Paolo Bonolis: “A me l’hanno appena detta questa storia!”. Una battuta al veleno, non casuale: Sonia sembra covare da giorni la “vendetta” al suo Paolo dopo l’intervista al Corriere dell’ex marito e ha colto subito l’occasione. Ma siamo sicuri che sia stata un’occasione fortuita e non un assist lanciatogli dal suo collega opinionista? Riguardando l’azione al Var parrebbe proprio che in questo sketch non ci sia quasi nulla di spontaneo: sembra piuttosto che Maltese e la Bruganelli se lo siano studiato a tavolino. Ma la reazione, o voglia di vendetta di Sonia, come preferite, risulta comunque esagerata.

Riavvolgendo il nastro e andando a dare un’occhiata all’intervista di Paolo Bonolis al Corriere della Sera, di due settimane fa, leggiamo che il conduttore ha parlato di tutto, dal Festival di Sanremo al suo rapporto con Mediaset, dall’amore per Laura Freddi alla prima moglie tradita e non poteva mancare la domanda sulla sua storia più recente, quella con Sonia Bruganelli: “La separazione l’ha decisa o subita?”. La risposta di Bonolis non lascia dubbi: “L’ho subita, non è stato facile ma ho dovuto accettarla“. Una dichiarazione che Paolo ha sempre ribadito dal primo giorno della separazione, ma che ha sempre fatto storcere il naso alla Bruganelli. Sonia non perdona all’ex marito di essere uscito dallo spartito che lei aveva pianificato: “Ci siamo lasciati, ma ci si può dividere ed essere più uniti che mai, cercarsi più di prima, rimanere una vera famiglia unita ecc ecc”.

Bonolis, ancora evidentemente innamorato della ex moglie, ha accettato una separazione dignitosa, civile e cordiale, soprattutto per amore dei figli e di una serenità famigliare che coinvolge 5 ragazzi e quasi tre nipoti (il terzo arriverà a luglio). Ma non perde l’occasione di dire che sta cercando di rielaborare la cosa, di accettarla. Del resto, come ricorda spesso lui stesso parlando della ex moglie, non si può costringere una persona a provare sentimenti che non prova più. Ma a maggior ragione non si può far finta che sia tutto come prima, che non sia cambiato nulla. Un discorso umano, sensato e onesto. Ma Sonia non ci sta a far la figura della “cattiva” ed ecco che stasera con una “battuta”, sorridendo, ha insinuato di essere stata lasciata lei con la storia, “ti lascio perché meriti di meglio”. Stavolta la brava Bruganelli non è riuscita a cambiare la narrazione sul suo matrimonio. Men che meno la storiella sulla serenità e sulla”gioia” della loro separazione. Non ci abbiamo mai creduto e da stasera ne siamo ancora più convinti.











