Sonia Bruganelli “Crisi con Paolo Bonolis quando è nata Silvia”/ Su Barbara D’Urso…

C’è stato un momento in cui Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno rischiato di allontanarsi. Un momento di crisi vera che la moglie del celebre conduttore ha rivelato a “Belve”, programma che va in onda stasera alle 22.55 su Rai 2. A Francesca Fagnani ha, dunque, parlato di un periodo difficile della loro relazione, legato alla nascita della loro prima figlia, Silvia, nata con una grave cardiomiopatia. «Una crisi vera, non di coppia ma famigliare, c’è stata quando è nata nostra figlia… Avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima». Sonia Bruganelli ha spiegato che è stato difficile anche perché «purtroppo o per fortuna» lei è una persona «abituata a cercare di avere sempre il meglio», quindi «un figlio con una malattia è quanto di più difficile da gestire, anche egoisticamente non sono stata in grado di farlo».

La moglie di Paolo Bonolis ha spiegato che ha dovuto «abdicare per parecchio al mio ruolo di mamma con mia figlia Silvia». Il marito ha preso allora in mano la situazione. Così però si è ritrovato a fare da mamma e papà alla figlia che «aveva delle enormi difficoltà».

Sonia Bruganelli ha spiegato anche cosa vuol dire abdicare come mamma. «Vuol dire non farcela, vuol dire svegliarsi una mattina in ospedale con una bambina appena nata che ti hanno portato via perché deve essere operata e dire: Oddio io non ce la faccio, cosa devo sperare? Sperare che succeda qualcosa per cui si ricominci tutto da capo non è proprio una cosa meravigliosa per una mamma, no?», ha confessato a “Belve”. Poi parlando dei suoi gusti televisivi, ha ammesso di non gradire la tv che fa Barbara D’Urso: «Come la definirei? Forse un po’ più superficiale, attenta a cercare di stuzzicare la morbosità che comunque le persone hanno. No, non mi piace». Chissà come la prenderà la conduttrice di Canale 5, spesso attaccata anche dai colleghi della sua stessa azienda. Ma sono destinate a far rumore anche le parole relative alla crisi vissuta col marito Paolo Bonolis dopo la nascita della loro primogenita.

