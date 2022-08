Sonia Bruganelli crisi con Paolo Bonolis? “Saremo sempre una coppia”/ Pronta al GFVip

A sorpresa, Sonia Bruganelli tornerà a essere opinionista del Grande Fratello Vip. Dopo il “no” iniziale, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha confermato la sua presenza nel celebre reality di Mediaset. “Se la corteggiano torna” aveva affermato Adriana Volpe a marzo, e la sua previsione sembra proprio essersi avverata nonostante le scintille che erano scoccate tra le due durante la scorsa edizione. Questa volta, al fianco di Sonia Bruganelli ci sarà nientemeno che Orietta Berti a condividere con lei i panni di opinionista.

Durante un botta e risposta con i fan su Instagram, alla domanda “Sarà più bacchettona Orietta Berti di Adriana?” Sonia Bruganelli replica: “Non credo. Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco“. Il “corteggiamento” instancabile di Alfonso Signorini ha dunque dato i suoi frutti e aumenta le aspettative per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me” ha raccontato Sonia Bruganelli nelle sue storie Instagram, spiegando di aver “pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”. In queste parole i fan sembrano aver colto i segnali di una possibile crisi con il marito, Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli in crisi con Paolo Bonolis? La risposta che non convince i fan

I fan non si sono lasciati sfuggire l’opportunità della chiacchierata su Instagram per indagare cosa stia succedendo nella coppia Bruganelli-Bonolis. “Ma con Paolo siete ancora una coppia?” è infatti la domanda che è spuntata, a cui Sonia Bruganelli ha risposto con uno stringato: “Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme“. Insomma, una frase che non ha convinto del tutto e soprattutto non ha messo a tacere le voci su una possibile crisi tra i due.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono da poco ritornati da una vacanza a Ibiza, in compagnia di alcuni amici della coppia, eppure in queste parole scritte su Instagram sembrano essere più lontani che mai. Ai social, infatti, ha affidato un altro messaggio sibillino: “Potrei stare meglio ma non mi lamento. Sto“. E ancora, alla domanda di un fan incuriosito dal suo ritorno al Gf Vip, Sonia Bruganelli risponde che “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi”. L’alone di mistero sembra sempre più fitto.

