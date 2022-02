Sonia Bruganelli critica Lulù “Ha bisogno di aiuto”, poi cancella/ Sul web è polemica

Sonia Bruganelli torna nel mirino delle critiche. L”opinionista del Grande Fratello Vip fa nuovamente discutere per il parere dato nelle ultime ore sul comportamento nella Casa di Lulù Selassiè. Quest’ultima da quando Manuel Bortuzzo ha lasciato volontariamente la Casa, ha iniziato a manifestare un malessere sempre più forte, arrivando a piangere e lamentarsi su vari aspetti che la riguardano.

Dopo lo scontro avuto anche con Miriana Trevisan, dopo essersi lamentata del disagio che prova per il suo naso, Sonia, con riferimento a questo episodio, ha postato un messaggio su Instagram che recita: “Ragazzi non è una critica, ma Lulù ha bisogno dell’aiuto di una persona competente e a mio avviso ha davanti un percorso molto lungo. Non mi sembra strano che stia avanti nuovamente adesso questa esplosione di sintoni perché non c’è l’oggetto della sua dipendenza/ossessione che è Manuel” .

Sonia Bruganelli critica Lulù Selassiè e poi cancella, ma il web attacca

Questo messaggio però, pochi minuti dopo, è sparito dai social. Sonia Bruganelli ha ripostato la stessa immagine di Lulù, affiancandole però un messaggio meno forte di quello precedente che recita: “Secondo me non si può giustificare ogni capriccio di Lulù. questa volta sono d’accordo con Nathaly Caldonazzo”. Le parole del primo messaggio di Sonia per Lulù non sono però rimaste inosservate e hanno anzi scatenato un po’ di polemiche. C’è chi infatti l’ha accusata di incoerenza: “‘Non si può giustificare ogni capriccio di Lulù’ . Disse colei che ha giustificato le frasi razziste, omofobe, misogine di Katia con la stanchezza e si è complimentata con chi le ha fatto muro e fa la fan di Soleil invece che l’opinionista.”

