Sonia Bruganelli, quali studi ha fatto e in che cosa ha la laurea l'opinionista del Grande Fratello

Sonia Bruganelli, che cosa ha studiato da ragazza e in quale facoltà si è laureata la donna. Tutto quel che c’è da sapere sull’ex storica’ opinionista del padre di tutti i reality.

Una donna dalle mille risorse, dal carattere forte e determinato oltre che dotata di una lingua tagliente. Imprenditrice e manager, Sonia Bruganelli è diventata sempre più un personaggio mediatico a tuttotondo. Inoltre è molto chiacchierata per la sua vita privata che tale oggi molto difficilmente riesce a rimanere. Dopo la conclusione del suo matrimonio con Paolo Bonolis, con il quale ha costruito una bella famiglia e prosegue a lavorare dietro le quinte dei suoi programmi, fa coppia fissa con il ballerino e maestro Angelo Madonia.

I due lo scorso anno hanno fatto molto parlare di se per la partecipazione in coppia a Ballando Con Le Stelle dove la donna ha più volte discusso con l’agguerrita giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. In ogni caso tra le due non è mai scorso buon sangue. Adesso si mormora che Sonia potrebbe partecipare, insieme al figlio Davide Bonolis, alla nuova edizione di Pechino Express ma per il momento non c’è stata alcuna conferma o smentita dalla diretta interessata. E ciò, come è normale che sia, sta solleticando la curiosità dei suoi numerosi estimatori.

Sonia Bruganelli, in che cosa si è laureata

In passato Sonia ha anche rivestito il ruolo di opinionista per il Grande Fratello ove ha lanciato non poche frecciatine ai concorrenti. Donna colta e amante della buona lettura, nonché delle sfide, si è anche lanciata nella produzione di un programma dedicato ai libri che sono una sua grandissima passione. I romanzi in particolare solleticherebbero la sua attenzione. Ed è per tale motivo che ha anche intervistato molti scrittori, alcuni dei quali in lizza per l’ambito Premio Strega.

E, del resto, lei fin da ragazza è sempre stata una gran secchiona. E così dopo aver ottenuto il diploma, ha deciso di dedicarsi nuovamente agli studi, conscia del fatto che siano molto importanti per il lavoro ma anche per la propria vita in linea generale.

Sebbene in tanti si possano aspettare che lei possieda una laurea in pochi sapranno in che cosa. Lei si è laureata brillantemente in Scienze della Comunicazione, dunque in un ambito perfetto per la sua professione. La vera chicca, però, sta nell’argomento della sua tesi che è stato il Grande Fratello. Dunque, quale migliore esperta di lei per parlare del reality in questione? Fatto sta che pare che lei, dopo aver già vissuto sulla sua pelle un’intensa esperienza, non voglia ripeterla nuovamente, perlomeno non a stretto giro.