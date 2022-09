Sonia Bruganelli, dalla malattia figlia Silvia alla crisi con Paolo Bonolis/ Letti separati? Orietta Berti…

Grande Fratello vip 7, Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno un curioso comune denominatore: c’entra la vita matrimoniale

Con Sonia Bruganelli e Orietta Berti confermate nel ruolo di opinioniste al fianco di Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello vip 7, si preannuncia intensa, dinamica e sicuramente non banale la nuova edizione del reality dei vipponi in partenza nella prima serata di lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5. Le due opinioniste TV, a detta dei più tra pubblico e critica, potrebbero rivelarsi gli esatti opposti tra loro, nell’opinionare le questioni della Casa, soprattutto per forma mentis, in quanto icone figlie di due generazioni diverse, eppure le due primedonne vip hanno in realtà un comune denominatore per ciò che concerne il loro privato con i rispettivi consorti.

Ospiti nella prima puntata della nuova stagione tv di Verissimo, il duo di opinioniste Grande Fratello vip 7 ha reso pubblico di mantenere delle certe distanze dai rispettivi consorti, nell’intimità. Rispetto all’ultima rivelazione ripresa in nome e per conto suo dai media, la riconfermata opinionista al Grande Fratello vip 7 ha ammesso a Verissimo di non dormire con il marito per consuetudine: “Vi spiego, non era una proposta di legge. Lo faccio io, è una scelta nostra”. E menzionando la collega nel discorso ha poi aggiunto sul conto di Paolo Bonolis: “A differenza di Orietta, io temo di non sapere dove inizia lui e dove finisco io. Per me è importante anche stare defilati”.

Orietta Berti approva la scelta intima di Sonia Bruganelli…

Insomma tra il serio e il faceto Sonia ammette che insieme al conduttore TV e suo consorte condividono la scelta di mantenere la propria individualità nella coppia, il che é ingrediente cardine per un pacifico e sereno rapporto a due. Per i due consorti vip, quindi, non dev’essere legge che marito e moglie dormano sempre insieme. E inaspettatamente , intervenendo in coppia con lei a Verissimo, l’altra voce a bordo campo Grande Fratello vip 7, Orietta Berti, le ha fatto così eco: “Siccome io non dormo mai, ho la mia camera e ci vado a dormire quando mi pare, così non lo sveglio e non litighiamo. Io lo faccio anche per rispetto per lui, visto che fino alle 4 sono sveglia. Cucino anche di notte”.

Insomma, Sonia e Orietta contro ogni aspettativa e pregiudizio si avvalgono della facoltà di poter trasgredire alla regola della condivisione del letto matrimoniale tra coniugi.

Al di là della tendenza di Sonia Bruganelli a parlare della sua vita familiare sempre con toni positivi e con rinnovato ottimismo, con annesse critiche di chi tra gli haters taccia la famiglia Bonolis-Bruganelli di opulenza, ostentazione di una vita agiata e all’insegna dei privilegi,(si pensi alle polemiche sulla scelta dei consorti vip di spostarsi in jet privato), esiste una realtà sconosciuta a molti, ovvero la malattia cardiaca della figlia che Sonia ha concepito con il conduttore.

Sempre a Verissimo, in una precedente intervista Sonia Bruganelli si é aperta sulla cruda realtà che vive all’ordine del giorno, svelando dei retroscena: “Quando è nato Davide mi sono sentita in colpa, perché lo vedevo crescere e stare bene, mentre sua sorella Silvia no. All’ottavo mese di gravidanza ho scoperto in modo anche abbastanza ruvido che Silvia aveva una cardiopatia. L’ecografia stava durando parecchio e mio marito Paolo gli ha chiesto se fosse tutto a posto. Il dottore ha risposto: ‘Insomma… Sua figlia ha una cardiopatia grave, un truncus di livello A, e deve essere operata al cuore appena nata. Se non la operiamo, muore. Sono uscita da quella visita che non sapevo neanche dove sbattere la testa, non avevo reazioni”.

Sonia Bruganelli, poi, prosegue lo sfogo-verità rivelando come mai é sprovvista di foto della figlia da neonata: “Non ho foto di lei perché non mi volevo affezionare per paura di perderla. Aveva tanto afflusso di sangue, era tutta rosa coi riccetti biondi”. Dopo l’operazione “ha avuto danni motori e ha avuto sempre difficoltà a intrecciare le mani. I suoi danni sono dovuti all’ipossia avuta a sette giorni dall’intervento. La sera prima che lei avesse questo infarto, la vedevo che era grigia, in terapia intensiva: i medici dicevano che stava bene, che aveva valori perfetti. Poi, il malore si è verificato durante un cambio turno tra medici e l’ipossia è durata molto. Non abbiamo fatto denuncia perché questo cardiochirurgo è morto due mesi dopo per un tumore al pancreas”.

La condizione che vive la famiglia Bonolis-Bruganelli dimostra che in realtà non é tutto ciò che sembra…











