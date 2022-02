Sonia Bruganelli demolisce Miriana “Ridicola”/ “Voce piagnucolosa, mi dai fastidio!”

Duro intervento quello di Sonia Bruganelli contro Miriana Trevisan in diretta al Grande Fratello Vip. Si parla dello scontro della showgirl con Katia Ricciarelli quando la Trevisan dice “Io aiuto le persone anziane”, facendo riferimento proprio alla cantante lirica. Parole che non piacciono alla Bruganelli che chiede di intervenire: “Miriana non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia che, dopo cinque mesi, è evidente che ha una sua fragilità che è quella dell’età, a dirle una persona più grande di te che lo è anziana e che l’hai aiutata in quanto anziana?” chiede l’opinionista.

Miriana cerca di spiegarsi, interrompendo l’intervento della Bruganelli che si infuria: “Per favore, mi fai parlare? Non ti mettere a piagnucolare, mi dai fastidio! Hai una voce piagnucolosa, mi dai fastidio!” La Trevisan allora rimane in silenzio mentre la Bruganelli ribadisce la sua pungente osservazione: “Se dopo cinque mesi sai che una persona ha un punto debole, perché continui a punzecchiarla e poi dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola, fastidiosa!” tuona.

