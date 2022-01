Sonia Bruganelli, Diane Zoeller: moglie ed ex Paolo Bonolis/ Colpo di fulmine sul set

Sonia Bruganelli e Diane Zoeller sono la moglie e l’ex del celebre conduttore Paolo Bonolis. Con la prima è ormai sposato da oltre vent’anni, l’ha conosciuta sul set del programma tv “Tira e Molla” e tra loro è subito scoccata la scintilla. Il presentatore ha avuto diverse storie d’amore prima di incontrare Sonia Bruganelli e, come dicevamo, è stato sposato con Diane Zoeller. Tra i flirt e le relazioni più note c’è anche quella con la showgirl Laura Freddi.

Attualmente Bonolis vive a Roma con la sua famiglia e i tre splendidi figli avuti dalla moglie Sonia Bruganelli. Quest’ultima, negli ultimi mesi, si è presa le luci dei riflettori diventando opinionista fissa all’interno del Grande Fratello VIP, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda l’ex moglie Diane, invece, sappiamo che le nozze risalgono a quando entrambi erano ancora giovanissimi. Lei oggi lavora come psicologa ed è madre dei figli avuti dal presentatore televisivo.

Paolo Bonolis e i rapporti turbolenti con l’ex moglie Diane, ma dopo la rottura è tornata la pace

Con la sua prima moglie Diane Zoeller, quindi, Paolo Bonolis ha avuto i due figli di nome Stefano e Martina. Entrambi vivono negli Stati Uniti e non fanno parte del mondo dello spettacolo. La rottura tra il conduttore e la sua ex fiamma è avvenuta nel 1988, circa cinque anni dopo il matrimonio. I due si sono lasciati per visioni differenti e incomprensioni che, con il passare del tempo, hanno logorato il rapporto. Dopo un primo momento di tensione, a quanto pare Paolo Bonolis e Diane Zoeller hanno mantenuto buoni rapporti, così come è solido il legame instaurato con i due figli americani.

