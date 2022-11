Sonia Bruganelli difende Antonino: “È coerente”/ “Oriana? Non capisco atteggiamenti”

Sonia Bruganelli difende Antonino: “Non è strano che voglia pensare”

La puntata del Grande Fratello Vip si apre con la storia tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. “Preferirei avere a che fare col Covid piuttosto che affrontare Sonia”, aveva detto in maniera scherzosa proprio Antonino, che invece in puntata, mentre era in discorso il dibattito tra lui e la concorrente, ha dovuto proprio ascoltare il parere dell’opinionista.

Sonia Bruganelli ha dichiarato: “A parte il fatto che Antonino ha dichiarato che la sua fidanzata la vorrebbe incontrare in libreria. Poi forse sembrerà strano ma Antonino si sa comportando come immaginavo. Si è avvicinato ad Oriana perché la vedeva simpatica e divertente, poi sono entrambi molto belli e sono attratti. Non è strano che lui voglia pensare. Non capisco perché l’atteggiamento di Oriana sia quello che lei voglia pensare che sia già il suo uomo. È una settimana, è normale che lui voglia pensarci”.

Oriana: “Non ho vietato niente ad Antonino”

Antonino, ascoltato il parere di Sonia Bruganelli, ha spiegato che Oriana non ha mai voluto vietargli di abbracciare altre donne o parlare con loro: “È una cosa che avevo percepito io”. E anche lei stessa ha voluto chiarire: “Non gli ho mai detto di non fare cose”. Nonostante ciò, Oriana ha mostrato di essere più volte infastidita dalla presenza di Giaele De Donà e dalla sua vicinanza ad Antonino, tanto che questa ha spiegato di sentirsi in imbarazzo nell’avvicinarsi al concorrente con il quale aveva istaurato un ottimo feeling.

