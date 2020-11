Sonia Bruganelli difende Elisabetta Gregoraci/ “Ma chi è Selvaggia Roma? Invidia e..”

Sonia Bruganelli scende in campo per difendere Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020. La bella calabrese continua ad essere presa di mira, prima per via della sua poca voglia di mettersi in gioco, poi per aver preso in giro Pierpaolo Pretelli e alla fine per via del suo rapporto e il suo matrimonio con Flavio Briatore. Proprio lunedì scorso è stata presa di mira anche da Selvaggia Roma che è entrata nella casa proprio per stuzzicarla un po’ dicendogliene di cotte e di crude e questo non solo ha fatto infuriare la calabrese che ha nominato addirittura il suo amico avvocato, ma anche Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che ha pensato bene di dire qualcosa sui social in difesa dell’amica e a discapito di questa sconosciuta Selvaggia Roma che si vuole mettere in mostra sulle spalle della bella calabrese. Ma cosa succederà adesso?

Sonia Bruganelli difende Elisabetta Gregoraci attaccata al Grande Fratello Vip 2020

In particolare, Sonia Bruganelli ha deciso di difendere pubblicamente Elisabetta Gregoraci scrivendo sui social: “Io seguo il @grandefratellotv e conosco @elisabettagregoracireal . Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando , ancora una volta che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri e’ hobby diffusissimo. Poi… chi è @selvaggiaroma_ ?!?!?!??”. L’attacco di Sonia non il solo che ha travolto Selvaggia Roma in questi giorni, questi messaggi arriveranno anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020?





