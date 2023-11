Sonia Bruganelli, dolce gesto social per Bonolis e la loro famiglia/ La figlia Adele interviene: “Dicono che…

Sonia Bruganelli pubblica un post su Paolo Bonolis e la loro famiglia

Se la storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è ormai finita da tempo, il loro rapporto continua a vivere e ad essere sereno. I due ex coniugi sono legatissimi, anche in virtù dell’affetto per i figli e l’unione della famiglia. È per tale motivo che non stupiscono alcuni gesti di Sonia, come il post pubblicato su Instagram nelle ultime ore.

L’ex opinionista del Grande Fratello ha infatti condiviso un’immagine della loro famiglia, sua e di Bonolis, che riassume poi anche la loro storia d’amore e la nascita dei tre figli, arrivando fino alla rottura, il cui annuncio risale a qualche mese fa. Un post che Sonia pubblica affiancandolo ad un cuore rosso, simbolo dell’amore.

Adele Bonolis commenta il post di mamma Sonia Bruganelli: “Dicono sempre che…”

Un gesto che è stato particolarmente apprezzato dal web, dimostrazione di quanto i rapporti tra i due ex siano molto sereni. Addirittura c’è chi commenta sperando un giorno in un loro ritorno di fiamma. C’è però un commento che spicca sugli altri ed è quello di Adele, figlia di Sonia e Paolo Bonolis. Si tratta del figlio più piccolo della coppia, che ha commentato il post della mamma, sottolineandone un errore che la riguarda da vicino. Si tratta della sua data di nascita: il post scrive 2009 ma in realtà è il 2007. “Comunque dicono sempre che sono del 2009…” ha scritto Adele sotto il post di mamma Sonia, che ha poi replicato ironica: “Sarai contenta tra 30 anni amore”.

