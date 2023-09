Sonia Bruganelli: “Dopo separazione con Paolo Bonolis delusa da tanti”/ “Gli portavano donne ma…”

Sonia Bruganelli, ospite a Verissimo, ha parlato della separazione con Paolo Bonolis: “Amiamo la nostra famiglia e continuiamo a crescere i nostri figli insieme. Non abbiamo ancora dei nuovi compagni, per cui è normale che si condivida del tempo. Noi ci amiamo davvero, saremo sempre l’uno al fianco dell’altra. È possibile separarsi col corpo, ma non con l’anima”, ha chiarito.

E sulle motivazioni per cui hanno deciso di interrompere il loro matrimonio: “La decisione deriva dal fatto che si cambia. Ho conosciuto Paolo quando avevo 23 anni e ora ne ho 49. In questo momento abbiamo necessità di libertà. Non dal punto di vista sessuale, ma sotto molti altri. Professionale, sentimentale. È possibile che io voglia viaggiare, mentre lui voglia condividere un tramonto romantico. Stiamo vivendo momenti di vita diversi e non vogliamo tenerci attaccati”, ha raccontato. Ma non solo. “Il fatto di dirlo pubblicamente è stata una tutela nei confronti dei nostri figli, nel caso in cui dovessero entrare a fare parte della nostra vita altre persone. Non abbiamo voluto mentire”.

Sonia Bruganelli: “Dopo separazione con Paolo Bonolis delusa da tanti”. Cosa è successo

Sonia Bruganelli ha anche rivelato che, se la separazione con Paolo Bonolis è vissuta nel modo migliore dall’interno, non è stato lo stesso all’esterno. “La nostra storia ha creato più problemi fuori dalla famiglia che dentro. È imbarazzante che le persone si stupiscano che alla base della nostra scelta non ci siano litigi e terze persone. Anche se siamo stati fortunati perché non ci siamo innamorati di altri. Non c’è più abitudine al rispetto e alla tutela per la famiglia”, ha sottolineato.

In particolare, ci sarebbero state delle persone che non si sono comportate come avrebbero dovuto. “Alcuni pseudoamici hanno cercato di fare rallegrare Paolo, uscendo e portando amiche. Lui è sempre stato rispettosissimo. Pur sapendo che non ha problemi a trovare una donna. È un family man stupendo. Devo essere sincera, c’è più di una persona che mi ha delusa. In molti si sono rivelati per quelli che sono, pensando che lo potesse essere anche lui. Lui non lo è stato, non mi ha mai voltato le spalle”, ha concluso.











