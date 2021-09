Sonia Bruganelli e Adriana Volpe/ GF Vip, Signorini: “Sono complementari”

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le due opinioniste in studio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e, come si è capito dalla diretta della prima puntata del reality show di Canale 5, tra le due non si può certo asserire che scorra buon sangue. Neppure loro hanno nascosto il dualismo che le separa e, c’è da scommetterci, nelle prossime settimane assisteremo ad alcuni momenti di tensione tra le due, anche se sempre con grande rispetto ed educazione, qualità morali che entrambe hanno dimostrato a più riprese di possedere.

Una rivalità della quale non ha fatto mistero neppure chi al GF Vip è un po’ il padrone di casa, ergo Alfonso Signorini, il quale ha parlato di questa e di altre tematiche nel corso di “Casa Chi”, la rubrica in onda sui canali social del settimanale diretto dal giornalista e nella quale emergono abitualmente alcuni retroscena connessi al GF. Così è stato anche per le compagne di viaggio di “Alfy”, così come viene soprannominato il conduttore dalle principesse Selassié, concorrenti del reality.

SONIA BRUGANELLI E ADRIANA VOLPE, SIGNORINI: “SONO COMPLEMENTARI, PROMETTONO BENE”

Alfonso Signorini ha preso quindi in esame su Instagram la distanza che separa Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, asserendo quanto segue: “Posso dire che hanno visioni completamente diverse della vita, ma non c’è bisogno che lo sottolinei io. In ogni caso, sono due opinioniste che promettono bene. Sonia, in particolare, per la spregiudicatezza determinata dalla sua linea: non ha paura di essere giudicata per quello che dice”.

Il conduttore ha poi concluso la propria disamina evidenziando che, comunque, Adriana e Sonia “sono due elementi complementari per il programma”. E le opinioniste del popolo? Quando arriveranno? “Entreranno alla terza o alla quarta puntata, perché io non voglio che commentino le persone senza vederle nella Casa, bensì le dinamiche che si sviluppano nel reality. Quindi, le facciamo entrare con i tempi giusti, forse già lunedì prossimo o, al più tardi, venerdì 24 settembre”.

