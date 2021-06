Sonia Bruganelli e Adriana Volpe opinioniste del Grande Fratello Vip?/ Scoop di…

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe saranno le opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Il nome di Adriana Volpe come opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini circola già da qualche settimana anche se non c’è ancora l’ufficialità. Al nome della condittrice, nelle scorse ore, si è aggiunto quello di Sonia Bruganelli. Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia, dovrebbe essere proprio la moglie di Paolo Bonolis l’altra opinionista del Grande Fratello Vip. Dopo Pupo e Wanda Icardi e dopo Pupo e Antonella Elia, Signorini punterà su due donne? Per la moglie di Bonolis sarebbe la prima esperienza come opinionista di un reality. Schietta e sincera, sicuramente potrebbe essere la novità in grado di conquistare il pubblico.

Adriana Volpe, l’ex Roberto Parli "Altro uomo nudo in casa"/ Lei "Ha gravi problemi"

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le scelte vincenti di Alfonso Signorini?

Alla nuova edizione del Grande Fratello Vip mancano ancora dei mesi. Tuttavia, la macchina è già partita. Oltre ai casting per trovare i nuovi concorrenti, Alfonso Signorini e la sua squadra stanno cercando le nuove opinioniste che, secondo i rumors, potrebbero essere Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La conduttrice, dopo essere stata una concorrente del reality, sarebbe pronta a tornare a Mediaset per ricoprire il ruolo di opinionista. Per Sonia Bruganelli, invece, sarebbe un’avventura professionale totalmente nuova. Nel frattempo, per quanto riguarda i concorrenti, sono insistenti le voci che vorrebbero nella casa più spiata d’Italia Nina Moric. Rumors parlano anche di Justine Mattera e Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, già complice delle Iene per lo scherzo fatto all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021.

