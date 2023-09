Sonia Bruganelli e Andrea Arinci stanno insieme?/ Una cena e uno scatto social alimentano i rumor

Sonia Bruganelli, una nuova fiamma dopo la separazione da Paolo Bonolis?

Le vicende di cronaca rosa, per gli appassionati del genere, sono sempre interessanti nel merito dei loro intrecci e al netto della curiosità che ne consegue. Chiaramente, alcuni rapporti hanno una risonanza maggiore in funzione della notorietà dei personaggi; non a caso, alcune settimane fa si è parlato per giorni della clamorosa rottura tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno interrotto il loro matrimonio dopo oltre 20 anni d’amore e ben 3 figli. Anche le storie più belle, purtroppo, possono giungere al capolinea; entrambi però hanno confermato come la decisione sia arrivata con estrema maturità e senza strascichi e dissapori degni di nota. Ad oggi però – come riporta Novella 2000 – è emerso un piccolo dettaglio prontamente segnalato dal web che sembra alludere ad una possibile novità sentimentale per l’ex opinionista del GF Vip.

Come riporta il portale, Sonia Bruganelli è stata “paparazzata” dal settimanale Diva e Donna in dolce compagnia. Una cena con Andrea Arinci con il quale è parsa evidente una certa sintonia. L’uomo è un noto autore televisivo che tra l’altro collabora con alcuni format di successo come “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”. La serata trascorsa tra risate e complicità non sembra però avere come sottotesto dei temi sentimentali; alla base vi sarebbe solo un rapporto di amicizia e un’intesa di carattere professionale.

Ad aggiungere comunque pepe alla vicenda, ci ha pensato proprio la diretta interessata. Come racconta Novella2000, Sonia Bruganelli ha infatti postato su Instagram una foto che ritrae proprio Andrea Arinci in abito elegante, con la seguente didascalia: “La classe non è acqua”. Tanto è bastato per alimentare le fantasie del popolo del web, ma fino a prova contraria, ciò che emerge è un semplice rapporto di amicizia e complicità.











