Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, scatta il primo bacio in pubblico

Nella settimana che ci porta verso il debutto di Ballando con le stelle 2024, in partenza con la nuova edizione da sabato 28 settembre, due protagonisti hanno calamitato i riflettori del gossip su di loro: stiamo parlando di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Lei è un’imprenditrice e produttrice televisiva, nonché ex opinionista del Grande Fratello Vip ed ex moglie di Paolo Bonolis, lui è un ballerino che ha saputo conquistare il suo cuore dopo la rottura con il conduttore e con la quale ora condivide una romantica storia d’amore.

Sonia Bruganelli: “Ballando con le stelle 2024? Accettato anche per Angelo Madonia”/ “Potrei litigare con…”

I due si ritroveranno a vivere la stessa esperienza e lo stesso palco a Ballando con le stelle 2024: lei concorrente in coppia con il coach Carlo Aloia, lui come maestro di Federica Pellegrini. Intanto, però, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati pizzicati in dolce compagnia e tra di loro è scattato il primo bacio in pubblico da quando stanno insieme: ad immortalarlo è stato il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola, che ha dedicato proprio a loro la copertina.

Sonia Bruganelli sbotta contro un hater: “Io ostento troppo?”/ “Imparate a usare i social prima di parlare"

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, dal gossip a Ballando con le stelle 2024

Come illustrano le immagini pubblicate da Chi, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono concessi una romantica cena a Roma una delle scorse sere. E, come scrive il settimanale, “dopo mesi di uscite insieme, è arrivato il primo bacio pubblico. Fuori dal ristorante sotto casa“. La coppia è così uscita allo scoperto, dopo mesi di rumors ed indiscrezioni che entrambi non hanno mai realmente confermato né smentito, preferendo vivere il proprio amore in forma riservata e senza pressioni.

La loro relazione si è consolidata nel corso del tempo, dopo la conoscenza iniziale maturata nei primi mesi del 2024; entrambi, reduci dalle rispettive situazioni sentimentali (lei, 50 anni, si è separata da Paolo Bonolis da cui ha avuto 3 figli, lui, 40 anni compiuti a luglio, ha due figlie), ora non vogliono più nascondersi. In tv si ritroveranno a Ballando con le stelle 2024, anche se non in coppia. “Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo”, aveva raccontato la Bruganelli in un’intervista a Chi la scorsa settimana.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, relax in barca a Palermo/ Abbracci e brindisi per i 40 anni del ballerino