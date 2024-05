Sonia Bruganelli e Angelo Madonia fidanzati/ Passeggiata mano nella mano e teneri abbracci a Roma

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia pizzicati insieme

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia continuano ad essere i protagonisti del gossip. Dopo i rumors degli scorsi giorni, il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 maggio 2024, pubblica le foto dell’opinionista dell’Isola dei Famosi 2024 e del ballerino di Ballando con le stelle durante una dolce serata in quel di Roma. Nelle immagini pubblicate in esclusiva dal magazine diretto da Alfonso Signorini, la Bruganelli e Angelo Madonia passeggiano mano nella mano per le vie di Roma e tra i due non mancano sguardi complici, piccole attenzioni e abbracci affettuosi.

“Prima uscita di coppia per Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Chi ha sorpreso l’opinionista dell’Isola e il ballerino a spasso per Roma come due innamorati, tra una cena (con amici) e un dopocena romanticissimo”, si legge sul settimanale Chi a corredo di quelle che sarebbero le prime foto della nuova coppia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: nuovo inizio per entrambi?

In attesa dell’ufficialità da parte dei diretti interessati, qualora la storia fosse confermata, sarebbe un nuovo inizio, dal punto di vista sentimentale, sia per Sonia Bruganelli che per Angelo Madonia. L’opinionista, infatti, è tornata single dopo il lungo matrimonio con Paolo Bonolis a cui ha augurato di trovare una fidanzata mentre Angelo Madonia è tornato single dopo la storia con Ema Stockholma, conosciuta durante Ballando con le stelle.

Dopo aver fatto coppia sulla pista di Raiuno come maestro e concorrente, Angelo Madonia e la conduttrice radiofonica, avevano cominciato una vera storia d’amore che sembrava destinata a durare. Poi la rottura e il ritorno alla vita da single. Oggi, però, nel cuore del maestro di Ballando, pare esserci Sonia Bruganelli.

