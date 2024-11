Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? La domanda è tra le più gettonate sul web dopo alcune dichiarazioni dell’ex moglie di Paolo Bonolis, ma cos’è successo esattamente? La Bruganelli è una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, sicuramente tra i concorrenti più discussi e che incuriosisce i fan dello storico programma tv, condotto da Milly Carlucci e che andrà in onda sabato 16 Novembre 2024. Sonia ha cominciato la trasmissione insieme al compagno Angelo Madonia ma i due fanno parte di coppie diverse. Fin dall’inizio Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno confermato di far parte di coppie diverse e di aver preso questa scelta per non avere alcun favoritismo nel corso della trasmissione.

Nonostante ciò è inevitabile che il loro rapporto abbia incuriosito e interessato i fan della trasmissione e più volte si è fatto riferimento a ciò nel corso della trasmissione. Nelle ultime settimane i fan della coppia hanno notato una sorta di freddezza tra le parti, tra chi parlava semplicemente di interpretare un ruolo e chi invece avanzava l’ipotesi di una rottura. Nel corso di una recente intervista è stata proprio Sonia Bruganelli a provare a far chiarezza sulle cose. Lo ha fatto addirittura in diretta tv.

Sonia Bruganelli, le ultime sulla sua relazione con il fidanzato Angelo Madonia

Tutto è accaduto durante l’intervista che Sonia Bruganelli ha rilasciato a Domenica In quando, parlando della sua dichiarazione con Angelo Madonia, ha dichiarato: “Ti dico la verità, in questo momento devo prima capire cosa voglio dalla mia vita altrimenti c’è il rischio solo che possa fare morti e feriti…”, facendo riferimento al fatto che oltre a sè stessa Sonia deve comunque pensare alla famiglia prima di tutto. In seguito a tali dichiarazioni, in molti hanno aperto alla possibilità di una presunta pausa di riflessione tra la coppia e qualche giornalista ha parlato anche di rottura ma è stata la stessa Sonia a smentire tutto, chiudendo alle voci su una possibile crisi.

Tra le altre cose negli ultimi giorni Angelo Madonia è intervenuto in prima persona e mediante i social per difendere la compagna dopo le polemiche con Selvaggia Lucarelli. Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli più volte sono arrivate allo scontro in diretta tv e dopo l’ennesima lite è stato Angelo a intervenire sui social spiegando: “Chi non ha una vita deve per forzare parlare (lavorare) della vita degli altri. Prima del professionista viene l’uomo ed è li il gap”. Non ci sono riferimenti nominativi ma in molti hanno percepito tutto ciò come un attacco a Selvaggia Lucarelli e qualche foto e storia con Sonia e Angelo fanno percepire che i due stiano insieme.