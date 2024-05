Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono fidanzati?/ Il ballerino: “Ci siamo conosciuti in Spagna…”

Dopo la nota separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha dovuto sopportare un crescente interesse verso la sua sfera privata con particolare riferimento alle novità sentimentali. Rumor, voci e smentite si sono accavallati nel corso delle settimane e dei mesi e anche di recente sembrano emergere curiose coincidenze e circostanze che la legano al nome di Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono fidanzati? Sfogliando il settimanale Chi il quesito non trova una risposta definitiva; certo è che l’intesa tra i due sembra essere piuttosto evidente. Il magazine racconta della prima ‘paparazzata’ a Palma de Maiorca alcuni giorni fa dove però erano in compagnia anche di amici e colleghi; diverso da quanto accaduto al loro rientro a Roma.

Come racconta il settimanale Chi, domenica scorsa Sonia Bruganelli e Angelo Madonia avrebbero trascorso altro tempo insieme e questa volta pare da soli. Prima un giro in auto, poi si sarebbero diretti presso l’abitazione del ballerino e insegnante di danza. “… Lui entra nella propria abitazione” – si legge sul magazine – “Poco dopo, la Bruganelli che raggiunge lo stesso portone dopo aver fatto il giro dell’isolato”.

Intervistato proprio dal settimanale Chi, Angelo Madonia non poteva non essere incalzato proprio a proposito del suo rapporto con Sonia Bruganelli: “E’ una cara amica, non la conosco da tanto tempo ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere ‘Bailando’. Era con altre persone, eravamo in gruppo”. Il ballerino ha poi aggiunto: “Le foto che ci ritraggono insieme? Abbiamo amici comuni, essendo genitore preferisco passare il tempo libero o con le mie figlie o con pochi amici… In questo momento sono concentrato su me stesso e sulle mie figlie”.

