Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme?/ “L’ex di lui Ema Stokholma soffre per questa storia”

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono una coppia? Le ultime indiscrezioni

Non si arresta il gossip su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Negli ultimi giorni la celebre opinionista e il ballerino sono stati accostati perché protagonisti di un flirt. Il tutto è nato da una paparazzata del settimanale CHI, che li ha beccati insieme in vacanza a Palma De Maiorca. Di fronte alle foto, entrambi hanno smentito una possibile relazione. In particolare, il ballerino ha detto a Chi: “Sonia? È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente – ha dichiarato al settimanale Chi -. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni.”

Nonostante le smentite dei diretti interessati, il gossip continua a circolare e sempre in modo più prepotente. Ultimamente è stato il settimanale Oggi a lanciare una nuova chicca su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, svelando che l’ex di lui starebbe soffrendo per questa frequentazione.

Ema Stokholma sta soffrendo per la frequentazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia?

“Si sta rafforzando l’intesa tra Sonia Bruganelli, 50, ex moglie di Paolo Bonolis, e Angelo Madonia, 30, maestro di Ballando con le stelle ed ex compagno della conduttrice radiofonica Ema Stokholma. – scrive Oggi – Tra i due è nata un’amicizia speciale. Sono stati immortalati nei giorni scorsi in vacanza a Palma de Maiorca. Tra loro sguardi d’intesa e complicità inequivocabili.”

Il settimanale ricorda che, qualche mese fa, l’opinionista de L’Isola dei Famosi aveva raggiunto Madonia a Madrid. Poi “più di recente sono stati avvistati assieme a Carmen Russo e altri amici in un noto locale della capitale.” A questo punto lancia la bomba: “A soffrire per questa frequentazione è Ema, che pare non abbia mai accettato la fine dell’amore con il ballerino di cui era (e forse ancora è) innamoratissima”. Non resta che attendere i prossimi capitoli di questa indiscrezione.











