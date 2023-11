Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese sempre più complici/ In rete spunta un dettaglio: “Ogni riferimento…”

Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli, tenera amicizia o qualcosa di più?

Nelle ultime settimane i fari del gossip sembrano puntare con particolare insistenza alla quotidianità da single di Sonia Bruganelli. Dopo la rottura con Paolo Bonolis – che ha tenuto banco per diverso tempo – ora sembra essere arrivato il turno del toto-liaison. Un elemento che presta il fianco alle chiacchiere di cronaca rosa è certamente l’amicizia con Antonino Spinalbese, vecchia conoscenza del GF Vip.

Di recente Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese hanno trascorso diverso tempo assieme; cene e pranzi in amicizia che però, per i malpensanti, potrebbero essere un segnale di complicità sentimentale tra i due. Chiaramente, l’ex opinionista del GF Vip non si è tirata indietro rispetto al chiacchiericcio ed a più riprese ha commentato le voci con ironia o semplicemente smentendo ogni pensiero che andasse oltre il rapporto di amicizia.

Sonia Bruganelli e la querelle con un utente in rete per le foto con Antonino Spinalbese

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese raccontano la loro amicizia soprattutto sui social, e sono stati proprio gli ultimi scatti – come riporta Leggo – ad aver alimentato il dibattito sui social. Insieme hanno condiviso un’altra cena, questa volta a tema sushi; ma pare sia stato un dettaglio in particolare a scatenare la curiosità degli appassionati. I due ex volti del GF Vip, infatti, il più delle volte si mostrano insieme ma separati. Sembra un gioco di parole o un paradosso; molto semplicemente i due immortalano i medesimi momenti, ma gli scatti difficilmente li vedono vicini.

A tal proposito – come riporta Leggo – un utente ha incalzato Sonia Bruganelli: “Ed ecco nuovamente insieme Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, ma perchè non vi fotografate insieme? Tanto è la stessa cosa“. A tali parole, l’ex opinionista del GF Vip ha prontamente ribattuto: “Ma tu segui solo noi?”. Per di più, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha poi pubblicato un selfie in compagnia dell’amico, scrivendo: “Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale”.











