Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese si frequentano?/ La cena insieme e il “siparietto” sui social

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, incontro di lavoro o qualcosa di più?

A volte anche la più ingenua delle dinamiche innescate dal web può alimentare rumor e indiscrezioni di gossip che poi difficilmente trovano conferma. A finire nel calderone della cronaca rosa nelle ultime ore sono Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli. Una cena insieme, tra l’altro con altre persone presenti, e nulla più; tanto è bastato per alimentare non solo la curiosità ma soprattutto presunti retroscena in favore di una possibile liaison tra i due.

Antonino Spinalbese e la figlia Luna Marì: "La famiglia si allarga con Masha"/ La decisione dell'ex di Belen

A riportare lo scenario è il portale Gossip e Tv che racconta l’ultimo episodio con protagonisti Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. La prima qualche giorno fa ha avuto una cena, probabilmente di lavoro, con Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Entrambi risultano essere volti influenti del panorama televisivo; il primo ha collaborato, tra gli altri, con il Grande Fratello e Ciao Darwin in qualità di autore. La seconda è invece responsabile della produzione esecutiva della Nonpanic.

Separazione Bruganelli, Bonolis/ Alessi: “Il loro caso andrebbe studiato a scuola, Paolo...”

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, il “botta e risposta” sui social alimenta il gossip

A quanto pare alla cena di lavoro di Sonia Bruganelli – come riporta Gossip e Tv – era presente anche un ex volto del Grande Fratello Vip: Antonino Spinalbese. E’ lecito credere che la sua presenza fosse altrettanto legata a questioni di carattere professionale dati gli altri ospiti, ma sul web spesso si viaggia con i paraocchi. Dopo aver postato uno scatto della cena dove risulta assente l’hairstylist, è giunto il commento di quest’ultimo che – come riporta il portale – avrebbe scritto: “Manca il ragazzino lì in mezzo”.

Sonia Bruganelli e Andrea Arinci stanno insieme?/ Una cena e uno scatto social alimentano i rumor

Dopo il commento alla foto di Sonia Bruganelli da parte di Antonino Spinalbese, non è mancata l’altrettanto ironica risposta dell’ex opinionista del GF Vip: “Non capisco a chi tu possa riferirti”. Nulla di più, eppure tanto è bastato ad alimentare sul web la teoria secondo la quale i due si starebbero frequentando. Come sottolinea anche Gossip e Tv, siamo ampiamente nell’ambito delle fantasie di gossip ed è difficile credere che tra i due ci sia davvero del tenero, almeno stando unicamente a quest’ultimo aneddoto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA