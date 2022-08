Sonia Bruganelli e Bonolis in crisi? Il magazine smentisce ma lei nega/ “Io e lui insieme? Foto vecchie”

Sonia Bruganelli replica alle foto del settimanale Vero che smentiscono la crisi con Bonolis

Sono ormai frequenti e insistenti le voci su una presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, insieme da 20 anni. Il settimanale Vero aveva pubblicato delle foto, in cui comparivano i due coniugi in vacanza a Formentera che, di fatto, smentivano la crisi della coppia. L’opinionista però ha replicato a quelle stesse foto, gettando ancora di più benzina sul fuoco al gossip che già parla di separazione tra i due.

Sul settimanale, come riporta Today, si leggeva: “Altro che crisi, tra Bonolis e la Bruganelli l’amore è alle stelle“, “La coppia, in vacanza a Formentera, si è lasciata andare a coccole, abbracci e tenerezze in acqua“. Tra i commenti, spunta proprio quello dell’imprenditrice che smentisce che le foto siano dell’estate attuale: “Come spesso accade. Ci sono giornali che prendono foto vecchie e montano un servizio con stralci di post Instagram. Facile così”. Questa risposta contro la stampa apre, però, ancora più dubbi su una possibile crisi coniugale con Paolo Bonolis. L’imprenditrice di fatto non conferma la crisi, ma una precisazione proprio sul giornale che ha smentito i problemi tra la coppia.

Sonia Bruganelli e le dichiarazioni sul tradimento

Ciò che aveva fatto pensare a una crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono state le parole dell’opinionista sulla fedeltà di coppia: “Da un punto di vista fisico, penso che ci sia una curiosità. Molte volte può succedere di tradire mentalmente e questo non vuol dire che un rapporto è meno importante.”

E ancora: “Devi avere vicino una persona molto intelligente e che viaggi sulla stessa lunghezza d’onda per accettare una cosa del genere. Oggi perdonerei un tradimento: per me conta il nostro rapporto in quanto genitori ed il nostro rapporto professionale, perché ormai siamo una azienda“. Soprattutto la conclusione lascia proprio pensare che tra la coppia si sia insinuata una terza persona o che le cose non vadano più a gonfie vele.

