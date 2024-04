Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti dell’Isola dei Famosi 2024/ Ecco perché hanno accettato il ruolo

Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti dell’Isola dei Famosi 2024

Sono tante le novità per l’Isola dei Famosi 2024. Oltre ad un cast vario in cui spiccano nomi conosciuti sia tra i naufraghi come quello di Joe Bastianich che tra le naufraghe come quello di Valentina Vezzali, tra le novità più attese dal pubblico c’è la presenza di due, nuovi opinionisti. In studio, ogni settimana, la conduttrice Vladimir Luxuria sarà affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese che ricopriranno il ruolo di opinionisti. Sarà loro, dunque, il compito di commentare le varie dinamiche, ma anche di mettere in difficoltà i naufraghi anche con domande scomode.

Per Sonia Bruganelli si tratta della seconda esperienza come opinionista avendo ricoperto tale ruolo anche per il Grande Fratello Vip. Durante l’esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip, la Bruganelli non ha risparmiato sconti a nessun concorrente mentre per Dario Maltese si tratta di un’esperienza nuova esattamente come quella in cui si è tuffata per sei mesi Cesara Buonamici che è stata opinionista del Grande Fratello 2024.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese: perché hanno accettato il ruolo di opinionisti

Cosa ha spinto Sonia Bruganelli e Dario Maltese ad accettare il ruolo di opinionisti dell’Isola dei Famosi 2024? A svelarlo sono stati loro stessi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv sorrisi e canzoni. “Credo che sia, televisivamente parlando, il ruolo che più mi si addice“, ha detto la Bruganelli.

“Mi ha spinto la curiosità che è uno dei motivi principali del mio lavoro di giornalista. Vado con molto entusiasmo per fare un’esperienza diversa e anche per divertirmi”, ha aggiunto Dario Maltese.

