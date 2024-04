Sonia Bruganelli e Dario Maltese, tensione all’Isola dei Famosi 2024?/ Frecciate in diretta, web impazzito!

Isola dei Famosi 2024, tensione in studio tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese?

In questi primi giorni di Isola dei Famosi 2024 si stanno creando le prime dinamiche in Honduras, tra simpatie e antipatie tra i concorrenti, ma anche in studio. Numerosi telespettatori, soprattutto durante la terza puntata del reality andata in onda ieri sera, si sono infatti accorti che non correrebbe buon sangue tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese. I due opinionisti arrivano da due mondi differenti, pur lavorando entrambi in televisione: lei proviene dal mondo dello spettacolo, lui da quello del giornalismo, e molti hanno notato discrepanza di opinioni su numerosi argomenti dibattuti in puntata.

Sonia Bruganelli: "Io e Joe Bastianich insieme? Non è abbastanza ricco"/ La stoccata all'Isola dei Famosi!

Sul web, in particolare, in molti hanno notato alcune frecciatine tra i due in studio che non sono affatto passate inosservate. La prima è relativa alla nascente amicizia tra Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi, con Maltese che ne ha fatto un’analisi molto dettagliata: “In realtà secondo me un po’ di affinità tra i due c’è, perché trovo anche che si siano abbastanza ritrovati fra di loro. Portano un po’ di sapienza, un po’ di cultura nell’Isola, perlomeno hanno questa pretesa”.

Sonia Bruganelli nel mirino di Edoardo Tavassi all'Isola dei famosi 2024/ La frecciata non passa inosservata

Dario Maltese punge Sonia Bruganelli, lei reagisce: “Devi parlare terra terra, no Tg5!“

Tuttavia Sonia Bruganelli, di fronte all’intervento di Dario Maltese, è sbottata ironicamente: “Scusate, posso un attimo alleggerire queste domande così intimistiche di Dario?”. Il giornalista a quel punto le ha lasciato la parola, ma con tanto di frecciatina agli occhi del web: “Alleggerisci vai“. Ma non sarebbe solo questo il momento di tensione registratosi all’Isola dei Famosi 2024 tra i due opinionisti. In un momento successivo, Sonia è intervenuta sulla decisione di Matilde Brandi di sfidare Alvina Verecondi Scortecci nella prova immunità.

Sonia Bruganelli "pazza" di Pietro all'Isola dei Famosi 2024/ "Bisogna amarlo per com'è", ma Maltese stronca!

“Sembra che mi accanisco contro Matilde Brandi. Quindi ho voluto essere buona“, ha ammesso. A bacchettarla ci ha così pensato Dario Maltese che, sulla scia della precedente “frecciatina” della collega, l’ha punzecchiata con ironia: “Beh, un po’ l’hai fatto dai. Stavo per dire una cosa intimista ma non volevo turbare Sonia“. La Bruganelli a quel punto l’ha invitato a utilizzare un linguaggio semplice e da reality, non da telegiornale: “No, qui devi parlare terra terra, io no Tg5“. Tanti piccoli indizi che portano ad una sola domanda: c’è maretta tra i due opinionisti? Intanto sul web il pubblico si è scatenato con commenti e ipotesi sulle nascenti “diatribe” tra di loro.

sonia e dario non si sopportano #isola pic.twitter.com/hLkhQN9YFe — lαurα🤍| holdarah era (@sonoegocentric4) April 15, 2024

Aspettando solo l’esatto momento in cui Sonia e Dario si tireranno la poltrona #isola #isoladeifamosi https://t.co/0K1N2NRULB — Daniele ~ Isola era 🏝️ (@__Clemens_) April 15, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA