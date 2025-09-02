Pechino Express, Sonia Bruganelli verso l’avventura col figlio Davide? Retroscena esplosivo sul nuovo cast.

Sonia Bruganelli e Davide Bonolis potrebbero essere una delle nuove coppie di Pechino Express. Negli ultimi giorni, infatti, si inizia a parlare dei concorrenti del reality in giro per il mondo, e secondo un’indiscrezione di Affari Italiani, il figlio e l’ex moglie di Paolo Bonolis potrebbero essere presenti nel cast. Se così fosse si tratterebbe dell’ennesima messa in gioco per Sonia Bruganelli, che da opinionista del Grande Fratello a criticatissima concorrente di Ballando con le Stelle, potrebbe buttarsi in un’avventura tutta nuova, e che avventura!

Intanto, l’ex marito Paolo Bonolis continua a coinvolgere il pubblico con Avanti un altro con le puntate inedite su Canale 5 a sostituire Sarabanda che è finito con una vincita di 126mila euro per l’ultimo concorrente. A parte il grande successo ormai assodato di Paolo Bonolis, ora non si attende altro che l’avventura vera di Sonia Bruganelli con il figlio, che ancora conosciamo troppo poco in ambito televisivo. Il programma di Rai2, condotto da Antonio Azzalini e Giancarlo Leone, ci regalerà senza dubbio grandi novità e colpi di scena incredibili, resi ancor più curiosi dalla presenza – ancora non confermata – di Sonia Bruganelli e Davide Bonolis. Ad ogni modo non sono mancate le polemiche riguardo alla loro possibile partecipazione dato che alcuni utenti si stanno già lamentando sui social per le polemiche che la Bruganelli attirerà inevitabilmente.