Sonia Bruganelli e il dolore malattia figlia Silvia: "Mi ha detto 'perché mi guardi triste'? Un inferno e mi sono accorta che la stavo ammalando io"

Sonia Bruganelli e la confessione toccante sulla malattia della figlia Silvia: “Vissuto un inferno”

Imprenditrice, produttrice e da alcuni anni anche volto di tv in quanto opinionista del Grande Fratello prima e concorrente a Ballando con le stelle poi. Si parla di Sonia Bruganelli, ex signora Bonolis che da ieri è nelle librerie con il suo ultimo libro Solo quello che rimane, un autobiografia sincera e schietta in cui si è lasciata andare a confessioni intime e private, dalla separazione con Paolo Bonolis al nuovo fidanzato Angelo Madonia, dai nuovi progetti professionali, fino ai tre figli Silvia, Davide e Adele.

Ed a proposito di figli, Sonia Bruganelli durante l’intervista al magazine Chi si è confessata senza filtri anche sulla malattia della figlia Silvia. La piccola è nata con una cardiopatia grave che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza immediatamente dopo il parto: “Purtroppo, una complicanza post-operatoria ha causato un’ipossia cerebrale, che ha provocato danni neurologici permanenti… quella è stata la cosa”. Giovanissima ed alle prese con una notizia devastante come la malattia di un figlio, Sonia ha dovuto fare i conti con la cattiveria della gente: “Ho letto su Facebook ‘La moglie di Bonolis non prende un braccio la sua bambina in terapia intensiva’. In quel periodo ho sentito, visto e vissuto di tutto, è stato l’inferno.”

Silvia Bonolis, chi è la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo. Lei: “Mi ha detto, perché mi guardi triste?”

Parlando della malattia della figlia Silvia Bonolis, Sonia Bruganelli ha confessato: “Lentamente ho capito che mia figlia la stavo ammalando io. Guardandola ogni giorno con gli occhi del dolore per quello che lei non faceva, senza rendermi conto che lei non sapeva neanche che fosse possibile farlo. Finché è stata lei a dirmi: ‘Perché sei triste se io guardo la televisione, ascolto la musica o mangio il gelato? Perché quando mi guardi sei triste?’. Mi sono detta: ‘Ma fino a quando vorrai ancora punirla questa tua bambina?”. Ed infine ha concluso l’intervista ammettendo: “Allora il fulcro del libro è proprio questo, accettare che la mia prima figlia si chiama Maria Silvia Bonolis, è nata il 23 dicembre del 2002 e basta. Tutto il resto, tutto quello che ci ha devastato, ora non c’è più. Non è accaduto in un momento”.

