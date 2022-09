Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi?/ “Viviamo in case separate. Il segreto…”

Sonia Bruganelli, tutta la verità sul matrimonio con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, alla vigilia del ritorno in tv come opinionista del Grande Fratello Vip 7, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera lasciandosi andare ad importanti dichiarazioni sulla sua vita privata. Dopo aver ammesso di aver pianto quando il figlio Davide è partito per il ritiro con la Triestina, squadra con cui ha cominciato la sua avventura da calciatore professionista, Sonia che è super orgogliosa anche di Silvia che sta cominciando a muovere i primi passi nel mondo del lavoro facendo la gavetta nella società di famiglia e Adele che, da mamma Sonia ha ereditato la passione per la lettura, ha parlato anche del matrimonio con Paolo Bonolis.

Marta Fenaroli a Miss Italia, dopo il cancro/Scoperta choc a 19 anni: "Ero distrutta"

“Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui“, ha ammesso la Bruganelli. “Scusi, ma state ancora insieme?“, le ha chiesto il giornalista del Corriere e la sua risposta è stata – “Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Sharon Stone choc: "Lasciata perchè non voglio fare il botox"/ "Un uomo più giovane…"

Sonia Bruganelli e il ritorno al Grande Fratello Vip 7

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli è tornata anche sulla scelta di accettare nuovamente il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7. “Sarò con Orietta Berti. L’ammiro e la stimo, non si prende sul serio come me“, ha spiegato. E sul momento difficile affrontato quando è arrivata la proposta di Signorini e che l’ha spinta a ripetere l’esperienza, ha aggiunto:

“I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto… Avevo bisogno di leggerezza. Al Grande Fratello Vip devo solo farmi truccare e guardare in vasca il day time prima della puntata”.

George Leonard: "Grande Fratello Vip? Andrei subito"/ "Farei innamorare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA