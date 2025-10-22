Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, lei torna a parlare della separazione e spiazza: "Mai stati tanto coppia, abbiamo avuto tempi sbagliati"

Sonia Bruganelli torna a parlare della separazione con Paolo Bonolis e spiazza: “Mai stati tanto coppia”

Schietta, sincera e senza filtri, Sonia Bruganelli si è raccontata in una lunga intervista concessa al magazine Chi in cui ha fatto un bilancio senza sconti della sua vita parlando di gioie e dolori, di successi e fallimenti e dei drammi e dei lutti che inevitabilmente l’hanno influenzata e cambiata. Capitolo importante nella sua vita è stato sicuramente Paolo Bonolis. L’uomo con cui ha condiviso pi+ di vent’anni di relazione e dalla cui unione sono nati tre figli.

Nella lunga intervista concessa al magazine, Sonia Bruganelli è tornata parlare della separazione con Paolo Bonolis arrivando ad ammettere, e spiegare, che in un certo senso entrambi una vera e propria coppia non lo sono mai stati: “Noi siamo stati tanto coppia. Più che altro abbiamo avuto dei tempi sbagliati, quando io volevo essere in due Paolo era in piena ascesa, ho dovuto fare i conti con la sua popolarità e con il fatto che non potevamo prenderci per mano e passeggiare in via del Corso….Quando abbiamo deciso di sposarci poi è stato il contrario, lui voleva la coppia e io l’indipendenza: non volevo essere presa in televisione in quanto fidanzata di…”



Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: dall’aborto alla separazione

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono sposati nel 2002. Nel suo libro Solo quello che rimane, Sonia Bruganelli ha parlato della sua famiglia, dal loro amore sono nati tre figli: Silvia (2002), Davide (2004) e Adele (2007) ma prima a soli 24 anni ha avuto un aborto di cui ha parlato per la prima volta nei giorni scorsi ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. Nel 2023 Sonia e Paolo dopo ben 21 anni di matrimonio, si sono separati in via consensuale. Adesso la produttrice e forse di nuovo opinionista del Grande Fratello ha voltato pagina e da un paio d’anni è fidanzata con Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le stelle.