Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono davvero in crisi?/ Una frase scatena i rumor

Sonia Bruganelli, dopo la smentita sulla rottura con Paolo Bonolis arriva un nuovo retroscena

Il contesto dei social si conferma sempre più come l’anticamera di voci e indiscrezioni di gossip che, fortunatamente o sfortunatamente, non sempre risultano corrispondenti al vero. Nelle ultime ore i rumor sono tornati ad arroventare la longeva storia d’amore tra due volti noti della Tv, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La love story tra il conduttore e l’autrice televisiva era già stata messa in discussione alcune settimane fa, trovando però l’ironica smentita dei diretti interessati.

Molti ricorderanno quando Dagospia avanzò l’ipotesi secondo la quale Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis fossero ad un passo dal divorzio. Quell’indiscrezione fece il giro del web in poche ore arrivando chiaramente ai diretti interessati. Diversamente da quanto accaduto in passato, entrambi sentirono l’esigenza di rispondere a quel presunto scoop a loro modo: un video ironico e sarcastico che pose fine alla viralità di quella notizia. Ebbene, siamo di nuovo punto e a capo; un post sibillino e criptico di Sonia Bruganelli pubblicato sui social ha scatenato nuovamente i rumor sulla possibile fine della relazione con Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli, la frase su Twitter che ha scatenato il web: “Il rispetto post-relazione…”

Come riporta il sito Gossip e Tv, Sonia Bruganelli nelle scorse ore ha lanciato una strana frecciatina su Twitter senza riferimenti evidenti. Il contenuto però, è stato presto proiettato alla sua attualità sentimentale con Paolo Bonolis. “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente“. Questo quanto scritto dall’autrice televisiva e opinionista del GF Vip e, neanche a dirlo, ai molti è suonata come una vera e propria stoccata nei confronti del marito.

L’ultima frase pubblicata su Twitter da Sonia Bruganelli – come riportato da Gossip e Tv – si unisce alla recente rivelazione di entrambi in merito alla scelta di prendere case separate. Non sempre però due indizi fanno una prova, e non può certo essere una frase pubblicata sui social a confermare o rilanciare la presunta rottura tra l’opinionista del GF Vip e Paolo Bonolis. Sta di fatto che questa volta i diretti interessati hanno, per ora, evitato di smentire nuovamente i rumor sulla fine della loro storia. Nel caso in cui il tutto corrispondesse al vero, e non sembra questo il caso, sicuramente si avrà modo di scoprirlo vista l’esposizione mediatica di entrambi.











