Sonia Bruganelli: “Edoardo Tavassi subdolo e opportunista”/ “Vuole manipolare tutti”

Sonia Bruganelli si schiera contro Edoardo Tavassi

Dure parole di Sonia Bruganelli nei confronti di Edoardo Tavassi, nel corso della puntata del GF Vip: “Io seguo il Grande Fratello dalla prima edizione e non ho mai visto un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega, di Tavassi. È un personaggio che è arrivato con l’atteggiamento da guascone romano, simpaticone e non ha fatto altro che fare il manipolatore e burattinaio di personaggi con scarsa personalità” ha affermato.

Justin Bieber e La sindrome di Ramsay Hunt/ Ha cancellato il tour mondiale

L’opinionista ha proseguito poi rincarando la dose: “Sta facendo la figura di una persona senza anima, senza trasporto verso persone senza personalità, come Giaele e altri personaggi. Da quando si è messo appresso al suo treno, Donnamaria ha perso la sua storia. Oriana invece ha dimostrato che se hai un minimo di personalità, puoi fregartene di quello che pensa il gruppo“.

Daniele Dal Moro lascia Oriana? "Non sono innamorato"/ Signorini avverte: "Lo riveleremo a lei in diretta"

La replica di Edoardo Tavassi

La risposta di Edoardo Tavassi è arrivata immediatamente. Il concorrente ha smentito ogni parola dell’opinionista, replicando a tono: “Secondo me Sonia ha il televisore che arriva fino al 54. Punto due, io a Edoardo sto dicendo che vorrei che loro due uscissero insieme. Mi sa che Sonia non guarda il Grande Fratello. Di tutte le cose che ha detto significa che non vede mezza puntata”.

LEGGI ANCHE:

Daniele Dal Moro lascia il Grande Fratello Vip 2022?/ Le parole di Oriana Marzoli preoccupano

© RIPRODUZIONE RISERVATA