Sonia Bruganelli: “Elisabetta Gregoraci non è solo l’ex di Briatore”/ “Lei è tanto..”

Sonia Bruganelli, ospite di Casa Chi, commenta le avventure di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La moglie di Paolo Bonolis, tornando sulla frase “ma chi è Selvaggia Roma” spiega di averlo detto solo perchè, effettivamente, non conosceva Selvaggia. “Poi ho scoperto che ha partecipato a Temptation Island e allora ho capito cioè capisco che Elisabetta è il personaggio importante del Grande Fratello Vip perchè ha una storia importante ed è il motivo per cui vengono continuamente lanciate delle provocazioni, ma mi dispiace quando si parla di Elisabetta solo in relazione a Flavio”, spiega la Bruganelli. “Elisabetta è stata la moglie di Flavio, ha avuto un bambino con lui, però, è anche tanto altro. Questa volontà di voler sempre associare la persona meno famosa, meno ricca all’altra, per me non è bello”, ha aggiunto Sonia che ha ribadito di aver vissuto sulla propria pelle, seppur in modo diverso, la stessa situazione.

SONIA BRUGANELLI: “MI DISPIACE PER ELISABETTA GREGORACI, FORSE HA SOTTOVALUTATO…”

Sonia Bruganelli si schiera totalmente dalla parte di Elisabetta Gregoraci difendendo la scelta di una donna che s’innamora e si sposa con un uomo più grande cercando, tuttavia, di migliorarsi e di non restare ancorata al ruolo di “moglie di..”. “Uno non si ferma, bisogna migliorarsi. Ricordo quando Elisabetta studiava inglese, cerca di migliorarsi perchè si entra a far parte di un mondo che prima non si conosceva”, spiega la moglie di Paolo Bonolis. “Mi dispiace per Elisabetta perchè forse ha sottovalutato il fatto che lei è entrata per far vedere quella che era percò il conogme Briatore rimane lì e nessuno se lo vuole dimenticare o vuole aiutarla nel far vedere chi è Elisabetta”, ha concluso la Bruganelli commentando gli attacchi che la Gregoraci, finora, ha subito all’interno della casa del Grande Fratello Vip sia da Dayane Mello che da Selvaggia Roma.



