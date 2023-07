Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis/ I rapporti oggi e i ‘nuovi fidanzati’: gli ultimi gossip

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si prendono gioco del gossip: ecco il post separazione tra nuove fiamme e possibili amori

La fine della storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha fatto parecchio discutere il popolo dei social e il pubblico televisivo. Nonostante da settimane si vociferasse della loro crisi, i fan della coppia sono rimasti perplessi, anche perché Sonia e Paolo hanno continuato a frequentarsi pure dopo la separazione. Il gossip così è in fermento, a caccia di nuovi flirt per i due volti noti della tv. Dunque in questi ultimi giorni le voci si sono rincorse, tra possibili nuovi amori e paparazzate. Sonia Bruganelli dal canto suo si è divertita a mandare in tilt le riviste di cronache rose, giocando come sempre la carta dell’autoironia.

Infatti il suo ex marito Paolo Bonolis si è regalato uno scintillante Suv blu dal valore di 50mila euro. E lei non ha perso occasione per manifestare la sua “gelosia”. “Ecco qui la nuova fiamma di Paolo Bonolis”, ha commentato ironica la produttrice e opinionista televisiva. “Dopo Sonia c’è la macchina”, ha continuato la Bruganelli.

Quindi l’ex moglie di Paolo Bonolis ha continuato a prendersi burla delle cronache rosa, mostrandosi in compagnia del conduttore e affermando di avere un nuovo compagno al suo fianco. “Questo invece è il mio nuovo fidanzato“, ha detto. Una frase che, tornando alle ipotesi avanzate in questi giorni dal mondo del gossip, mette a tacere le indiscrezioni e soprattutto evidenzia la complicità che è rimasta tra il conduttore e la sua ex compagna. Dopo la separazione, infatti, Paolo e Sonia hanno mantenuto un rapporto splendido, proprio come avevano fatto intendere nella chiacchieratissima intervista rilasciata a Vanity Fair. “Ci siamo separati, ma restiamo più uniti che mai”. Eppure sono in tanti ad essere certi che prima o poi, forse proprio durante questa calda estate, Paolo e Sonia si mostreranno al fianco della rispettiva nuova fiamma.

