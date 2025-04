Non è solo l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è anche un personaggio televisivo diventato popolare grazie alla partecipazione a programmi di successo. Prima l’opinionista al Grande Fratello fino alla partecipazione al dance show “Ballando con le Stelle” dove è stata tra le indiscusse protagoniste nonostante il suo mancato talento nel ballo. La fama di Sonia Bruganelli è indubbiamente legata al matrimonio con Paolo Bonolis, il popolare conduttore Mediaset da cui ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La coppia si sposa nel 2002 e da allora sono state una delle più longeve del mondo della televisione e dello spettacolo; più di 20 anni d’amore fino alla separazione annunciata con tanto di divorzio nel 2023.

La notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è diventata oggetto di gossip per via di un tradimento da parte della produttrice televisiva che ha ammesso a Belve: “è una cosa vecchia. In 30 anni può succedere. Gliel’ho detto dopo che ci siamo lasciati, era prima che nascesse la nostra ultima figlia”.

Perchè si sono lasciati Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis?

Ma come mai è finita tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Il matrimonio durato più di 20 anni tra i due è terminato non per un tradimento, ma semplicemente perchè si trovavano a vivere un momento diverso della loro vita. Proprio la ex opinionista del Grande Fratello ha confessato di essere stanca di essere sempre associata al marito, ma anche per delle scelte differenti di vita. Proprio il popolare conduttore televisivo dalle pagine di Vanity Fair ha dichiarato: “quello che è successo non è figlio del lavoro, ma di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati”.

La coppia ad un certo punto del loro rapporto si sono ritrovati ad un bivio e per il bene dei loro figli e personale hanno deciso di intraprendere due strade difetti. “Preferisco che una cosa finisca piuttosto che diventi bugiarda” – ha confessato il conduttore che parlando dei sentimenti ha sottolineato – “si trasformano, è una cosa normale, devi essere felice di ciò che hai avuto”.