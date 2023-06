Sonia Bruganelli festeggia l’ex Paolo Bonolis e lo stuzzica/ “Quella candelina spezzata mi incuriosisce…”

Sonia Bruganelli fa gli auguri di compleanno al suo ex Paolo Bonolis: il post su Instagram

Solo poche settimane fa Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis annunciavano la fine del loro matrimonio dopo 25 anni insieme. Una separazione consensuale, seppur voluta principalmente da Sonia, come lei stessa ha ammesso nella lunga intervista di coppia rilasciata a Vanity Fair. Paolo e Sonia rimangono in ottimi rapporti, tra loro dominano stima e affetto, come dimostrano anche gli ultimi gesti social.

Oggi Paolo Bonolis festeggia i suoi 62 anni, e con un post pubblicato su Instagram l’imprenditrice e opinionista del Grande Fratello Vip 7 ha mostrato la torta realizzata per celebrare il suo ex. Allo scatto, Sonia ha poi affiancato i suoi personali auguri e una frase con la quale vuole stuzzicare il suo ex marito.

Sonia Bruganelli stuzzica Bonolis per la ‘candelina spezzata’

“Auguri Paolo Bonolis”, si legge nella didascalia del post pubblicato da Sonia Bruganelli, con tanto di tag al celebre conduttore. Poi ecco che continua con: “Quella candelina spezzata mi incuriosisce molto”. Nella foto è infatti visibile una candelina blu, evidentemente usata per celebrare il rito della torta di compleanno e poi successivamente spezzata. Tradizione vuole che, dopo aver espresso il desiderio prima di soffiare sulla candelina, questa venga poi spezzata, in modo che porti fortuna e contribuisca alla realizzazione del desiderio espresso. Sonia, con la sua frase, fa dunque intendere di essere curiosa del desiderio espresso dal suo ex compagno.

