Sonia Bruganelli, ospite oggi a Domenica In, ha raccontato del suo ultimo libro che racchiude i momenti nevralgici della sua vita.

Raccontarsi con un libro è stata quasi una scelta necessaria per Sonia Bruganelli, più per lei però che per il pubblico. Ospite oggi a Domenica In l’autrice ha spiegato come l’autobiografia ‘Solo quello che rimane’ sia nata dalla volontà di offrire ai suoi figli un’immagine di sé diversa; la realtà del suo essere mamma al di là dei ruoli televisivi e dei pettegolezzi che riguardano il mondo dello showbiz. “Non ho nascosto niente, ho voluto provare a dare ai miei figli una versione di me che fosse la mia. Con molta leggerezza, forse anche perché mi sono approcciata alla tv con il ruolo dell’opinionista quella un po’ graffiante, provocatrice. Non avevo fatto i calcoli con il fatto che i miei ragazzi stavano crescendo; è arrivato un punto dove volevo raccontare la mamma e non commenti e pettegolezzi”.

Sonia Bruganelli ha raccontato proprio il feedback ricevuto dai figli rispetto al libro scritto in un certo senso per loro. La più colpita è stata Adele che, come da lei raccontato, ha divorato l’autobiografia in una sola notte. “Mi ha detto di sentirsi fortunata”, ma c’è un gesto che ha colpito particolarmente l’autrice: “Ha regalato il mio libro ad alcuni suoi amici, come volesse che quelli più vicini a lei conoscessero la realtà della mamma diversa da quella che vede il pubblico”. Molto più simpatica la reazione di Davide che, spiega Sonia Bruganelli, ha chiesto espressamente quale fosse il capitolo dedicato a lui per leggere direttamente quello.

Sonia Bruganelli a Domenica In: “Ecco perchè non ho foto di mia figlia Silvia da piccolissima…”

Si emoziona Sonia Bruganelli a Domenica In dopo aver visto alcune immagini di lei da giovane e soprattutto dei suoi figli piccoli. In particolare sono le foto di Silvia a destare la sua emozione per una ragione particolarmente delicata che quasi fatica ad esplicare: “Mi emoziono quando vedo Silvia piccola, non ho foto di lei piccolissima perchè cercavo di tutelarmi all’idea che… Il pensiero, le attenzioni e l’ansia continuano rispetto a quello che sarà”.

Prosegue il racconto di Sonia Bruganelli partendo da ciò che racconta nel suo libro; colpisce l’attenzione di Mara Venier la rivelazione sull’interruzione di gravidanza durante la relazione con l’ex marito Paolo Bonolis. L’autrice parte dal concetto della maturità, sottolineando come forse ai tempi il rapporto ‘troppo giovane’ non fosse una base solida per iniziare la costruzione della famiglia che, al contempo, era sicura di costruire. Anche al papà decise di nascondere quella scelta: “Non ho detto nulla a papà perchè temevo che avrebbe sofferto, ho voluto evitare lo sguardo giudicante; volevo che la mia storia con Paolo andasse avanti perchè sapevo che la famiglia l’avremmo costruita”.

Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis? Abbiamo capito insieme che qualcosa era cambiato…”

Sonia Bruganelli – sempre a Domenica In – non poteva poi non entrare nel merito della rottura con l’ex marito Paolo Bonolis dopo 28 anni insieme. “Quando abbiamo capito che qualcosa era cambiato? E’ accaduto insieme, lo abbiamo capito insieme”. Sul tradimento viene quasi ‘bacchettata’ da Mara Venier: “Potevi non dirlo…”. La replica dell’autrice rende però tutto più chiaro: “Forse ho fatto una cavolata a dirlo ma a Belve, parlando del nostro rapporto, mi è venuto naturale parlare di questa cosa che comunque avevamo superato”.