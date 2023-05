Sonia Bruganelli frecciata a Laura Freddi per Bonolis?/ “Ha raggiunto l’apice con me”

Sonia Bruganelli stoccata a Laura Freddi? Il commento dell’opinionista

Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, e Laura Freddi, ex compagna del conduttore, sono sempre state molto amiche. Le due hanno celebrato il loro legame in vari salotti televisivi, tra cui Oggi è un altro giorno con una doppia intervista. Sembra, però, che alcune dichiarazioni della conduttrice non siano state gradite dall’opinionista del GF Vip.

In una vecchia intervista ripresa dai fan, Laura Freddi dichiarava sull’ex Bonolis: “Ho conosciuto Paolo [Bonolis, ndr] durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo“.

Sonia Bruganelli la replica stizzita a Laura Freddi

Le dichiarazioni di Laura Freddi ripresa da una fanpage, non sono state gradite a Sonia Bruganelli che ha risposto lanciando una stoccata alla conduttrice: “Beh…l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima“.

Di contro Laura Freddi ha condiviso sulla sua pagina personale il commento di Sonia, lasciando intuire non se la sia affatto presa per il suo commento. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno, la conduttrice spiegava l’amicizia che la lega alla moglie di Bonolis: “Una persona molto in gamba, intelligente, determinata, con un carattere forte. Non c’è nessuna rivalità fra di noi e credo che questo sia solo l’inizio della nostra nuova amicizia”. Sulla fine del matrimonio con il conduttore dichiarava al settimanale DiPiù: “Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!”

