Sonia Bruganelli ironizza sull'esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle e lancia una frecciatina al programma di Milly Carlucci

Una nuova edizione di Ballando con le Stelle sta per cominciare e sui social Sonia Bruganelli non ha perso l’occasione per scherzare sull’esclusione del suo compagno, Angelo Madonia, arrivata un anno fa dopo una lunga avventura nello show di Milly Carlucci. Sui social, con una storia pubblicata su Instagram, l’ex concorrente del programma appena un anno fa, ha pubblicato un video durante una cena con il compagno, a Milano. Mentre i due erano intenti a mangiare, Sonia ha pensato di riprendere Angelo Madonia mentre mangiava il dolce, ironizzando sul fatto che non potesse esagerare per non perdere la linea da ballerino.

“E come balli poi?” ha chiesto lei, alludendo appunto ad un possibile aumento di peso del compagno. “Ora non devo ballare” ha risposto lui. “Sei sicuro? Non balli più? E quindi mangi?” ha replicato ancora lei, riprendendolo mentre continuava a mangiare. “E se ti chiamano? Ne manca uno” ha scherzato Sonia Bruganelli, alludendo ovviamente ai professori dello show di Milly Carlucci. Lui, un po’ imbarazzato ma divertito, è scoppiato a ridere affermando: “E chi mi chiama?”.

Sonia Bruganelli ironizza con Angelo Madonia sull’allontanamento da Ballando con le Stelle

Angelo Madonia, dopo una lunga esperienza tra le fila di Ballando con le Stelle come insegnante di danza ai vip di turno, è stato espulso dal programma: è successo un anno fa, quando Sonia Bruganelli era concorrente. Questo perché la concorrente, nonché sua compagna, non ha vissuto momenti semplici nello show, con tensioni varie, spesso e volentieri con Selvaggia Lucarelli. Per questo proprio Angelo Madonia è arrivato allo scontro con la stessa componente della giuria. Un comportamento, quello del ballerino, che è stato ritenuto inappropriato, tanto da allontanarlo dallo show danzante condotto da Milly Carlucci.