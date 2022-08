Sonia Bruganelli, frecciatina ad Adriana Volpe?/ Elogio ad Orietta Berti al GF Vip e…

Sonia Bruganelli e il ritorno al Grande Fratello Vip 7

Sonia Bruganelli, alla vigilia del ritorno al Grande Fratello Vip 7 come opinionista ha risposto alle domande dei fan e alle loro curiosità. La conduttrice, dopo aver svelato il vero motivo per cui ha deciso di tornare a fare l’opinionista nonostante inizialmente non sembrasse interessata, ha risposto anche ad una domanda sulla presenza al suo fianco di Orietta Berti che ricoprirà il ruolo di opinionista occupando la poltrona che, nella scorsa edizione, era occupata da Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli crisi con Paolo Bonolis? "Saremo sempre una coppia"/ Pronta al GFVip

Durante il Grande Fratello Vip 6, tra la Bruganelli e Adriana Volpe ci sono stati diversi scontri. Le due opinioniste hanno sempre avuto opinioni diverse sui concorrenti e, nel corso delle varie puntate, sono state spesso protagoniste di infuocati botta e risposta. Come andrà, invece, con Orietta Berti?

Sonia Bruganelli e l’elogio ad Orietta Berti

Attraverso l’apposita funzione di Instagram, Sonia Bruganelli ha risposto alle domande e alle curiosità dei fan. “Sarà più bacchettona Orietta Berti di Adriana?“, le ha chiesto qualcuno e la risposta della moglie di Paolo Bonolis è stata – “Non credo. Orietta non ha paura del giudizio pubblico. Si mette in gioco”. Un elogio nei confronti della Berti che, qualcuno, sul web, ha interpretato anche come una frecciatina ad Adriana Volpe. Sarà vero?

Sonia Bruganelli: "Il Grande Fratello Vip? Ecco perchè ho accettato"/ "Signorini..."

Nel frattempo, anche la Berti ha parlato della Bruganelli con cui trascorrerà almeno sei mesi per aver accettato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. “Con Sonia capiterà di non essere d’accordo”, ha ammesso la cantante in un’intervista rilasciata sul numero di Chi in edicola dal 12 luglio.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli/ "Il Grande Fratello Vip con tutti gli ingressi può durare due anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA