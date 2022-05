Sonia Bruganelli, frecciatina ad Ilary Blasi/ “Mi ha svuotato il salottino di…”

Sonia Bruganelli e l’addio al Grande Fratello Vip

Dopo aver trascorso sei mesi nello studio del Grande Fratello Vip 6 come opinionista accanto ad Adriana Volpe, Sonia Bruganelli ha detto addio al reality per tornare nella sua casa conducendo “I libri di Sonia“, il format giunto alla sesta stagione che andrà in onda a settembre su Mediaset Infinity e su tutti i canali Sdl Tv. Sonia, tuttavia, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 25 maggio, ha svelato che, con la sua squadra, sta pensando di riproporre un vecchio format. “Stiamo seriamente pensando di riproporre il format più amato in assoluto dai giovani e non solo“, ha svelato la moglie di Paolo Bonolis.

Gf vip 7, nuovi opinionisti chi sono?/ 'Bocciate' Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: le possibili alternative

Il programma in questione è Ciao Darwin che potrebbe così tornare in onda prossimamente con un’edizione tutta nuova. “E’ uno dei quei programmi che i giovani conoscono e guardano, che abbraccia ogni tipo di generazione, che nonostante le molteplici offerte che si rinnovano ogni giorno sulle varie piattaforme a oggi è risultato sempre vincente”, ha spiegato.

Gf vip, Sonia Bruganelli fuori dal cast? / "Non sarei credibile..."

Sonia Bruganelli: il salottino di Avanti un altro e la frecciatina all’Isola dei Famosi

Sonia Bruganelli, però, sta lavorando anche alla nuova edizione di Avanti un altro. Anche le novità del game show del preserale di canale 5 saranno tanti. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha svelato che ci sarà anche un ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Posso dirvi che è un uomo ed è stato il mio preferito nel corso del reality. stop, altrimenti mi rubano anche questo visti i precedenti”, ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: “L’Isola dei famosi ci ha svuotato casa, il salottino: da Cicciolina a Carmen Di Pietro, eccetera”. E per l’estate, è pronta a godersi il mare insieme alla sua splendida famiglia. E sulla possibilità che il figlio Davide partecipi al Grande Fratello Vip 7 ha detto: “Deciderà lui”.

Sonia Bruganelli: "Mia figlia Silvia nata con truncus grave"/ Malattia: "Infarto e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA