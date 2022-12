Sonia Bruganelli fulmina Oriana “Va bene difendere le donne, ma…”/ “Perché ci sei tornata”

GF Vip 2022, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si riavvicinano: i dubbi di Sonia Bruganelli

Si rinnova lo scontro tra Sonia Bruganelli e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022. Dopo i dissapori scatenatisi nella scorsa puntata, l’opinionista torna all’attacco della concorrente. La ragazza rivela di aver chiarito con Antonino Spinalbese e di essersi riavvicinata a lui, sebbene l’abbia fatta soffrire. “Io ho detto che mi sono sentita così male perché lui faceva capire come se non fosse successo mai niente e che io mi facevo dei film” confessa. Anche l’hairstylist sembra essere tornato sui suoi passi: “Le ho chiesto se aveva percepito che l’avessi presa in giro o usata“.

Tuttavia questo riavvicinamento non trova così convinta la Bruganelli. Già nella scorsa puntata aveva difeso Spinalbese, a suo dire finito sotto accusa, e ora riattacca Oriana, che si difende: “Secondo me non è difficile da capire: se mi piace, lo perdono più rapidamente. Lui aveva fatto capire che non sarebbe successo niente“. L’opinionista però si interroga sul perché si sia riavvicinata a lui: “Siccome aveva fatto capire questo, perché ci sei ritornata?“. La Vippona risponde: “Perché ho parlato e chiarito con lui“.

L’interesse di Oriana Marzoli verso Antonino Spinalbese è evidente e al Grande Fratello Vip 2022, dopo i dissapori, sembra esserci stata la riconciliazione. Sonia Bruganelli si dice contenta, ma avverte: “Sono felice per te Oriana, ma cerca di trovare una strada e inseguila“. La Marzoli ha però ben in mente il suo obiettivo, e lo svela: “La strada è che non voglio stare male nel mio percorso al GF“.

Tuttavia le parole e l’atteggiamento di Oriana mandano nuovamente su tutte le furie l’opinionista, che difende a spada tratta Antonino: “Sì, però perché far passare un ragazzo per quello che si è approfittato dell’attrazione se poi tu ci ritorni? Perché va bene difendere le donne, ma non è che gli uomini devono essere messi ogni volta sotto accusa. L’attrazione è un gioco reciproco“. A suo dire, infatti, Spinalbese è stato messo sotto una cattiva luce. Prende parola anche Alfonso Signorini, che svela la sua simpatia per la Marzoli: “Giù le mani da Oriana, che fa una gran simpatia al sottoscritto“.

