Sonia Bruganelli gela Oriana “Se insiste così non fa che allontanare Daniele”/ “Lui ha paura di ciò che…”

Continuano le incomprensioni al Grande Fratello Vip 2022 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due concorrenti negli ultimi giorni hanno avuto più di uno scontro, complice soprattutto le differenti visioni che hanno del loro rapporto: lei vorrebbe maggiori attenzioni nel corso della giornata, dal buongiorno al mattino a qualche coccola in più, lui invece è più restio a lasciarsi andare davanti alle telecamere. Nella puntata di questa sera, in cui la coppia è nuovamente arrivata allo scontro, anche Sonia Bruganelli si è fatta un’idea ben precisa.

L’opinionista confida ad Alfonso Signorini quale sia la sua impressione: “Io da qui ho un’unica certezza: questo è quello che odia Daniele. Andare davanti alle telecamere, cominciare a urlare… Lui davanti alle telecamere ha paura di esprimere determinati sentimenti, e questo lo conosciamo da 6 mesi“.

Sonia Bruganelli sugli ‘Oriele’: “Daniele sta facendo un passo indietro perché…“

Sonia Bruganelli, dunque, ritiene che le scenate e le urla davanti alle telecamere è ciò che Daniele Dal Moro non gradisce affatto. Ed è anche questo, forse, il motivo dell’allontanamento da Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022. “Può anche succedere, e voglio spezzare una lancia a favore di Daniele, che quando uno incontra una persona all’inizio e non prova nessun tipo di sentimento, è molto più leggero. La bacia, la abbraccia, vuole provare a sedurla“, spiega l’opinionista. E aggiunge: “Quando con il passare del tempo si rende conto che è un po’ più coinvolto, diventa più attento“.

L’opinionista è convinta che Daniele provi un interesse per Oriana, ma al momento lo stia frenando: “Siccome Daniele è uno che parla ma dentro è molto vulnerabile, ho l’impressione che Daniele stia facendo un passo indietro perché ha paura di quello che accadrà fuori. Ma continuando a chiederglielo in questo modo, non fa nient’altro che allontanarlo“. Inoltre, la Bruganelli rivela di immedesimarsi nella Marzoli ma allo stesso tempo è consapevole di una cosa: “Io sono come Oriana: ho bisogno di rassicurazioni tutti i giorni. Però ho conosciuto persone che invece sono come Daniele, che mi dicono: ‘Non è detto che se io non ti dico tutti i giorni che sei bella, o non ti abbraccio tutti i giorni, non lo penso’. Lo dico in un altro modo’“.











