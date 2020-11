Sonia Bruganelli: “Giulia Salemi? Quella col vestito aperto a Venezia”/ “Di cosa…”

Sonia Bruganelli parla di Giulia Salemi a Casa Chi e scatena la rabbia dei fans dell’influencer che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha avuto uno scontro con Elisabetta Gregoraci. Opite del format in onda sui canali social del settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha difeso Elisabetta Gregoraci commentando anche lo scontro che l’ex moglie di Flavio Briatore ha avuto proprio con la Salemi. “Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello, quindi di che cosa stiamo parlando?”, sono le parole che la Bruganelli ha rilasciato a Casa Chi. Parole che hanno scatenato la dura reazione dei fans della Salemi che, sui social, hanno difeso l’influencer scagliandosi contro la Bruganelli e le sue dichiarazioni.

I FAN DI GIULIA SALEMI CONTRO SONIA BRUGANELLI

Il riferimento di Sonia Bruganelli è alla partecipazione di Giulia Salemi al Festival di Venezia 2016 quando sul red carpet sfilò insieme a Dayane Mello con abiti di Matteo Evandro. Le dichiarazioni della Bruganelli hanno scatenato la rabbia degli utenti di Twitter. “Per la moglie di Bonolis, Giulia Salemi non merita considerazione perchè rea di aver indossato un vestito troppo osè qualche anno fa“, scrive una ragazza. E ancora:”“2020, un vestito fa una donna. Ribrezzo. Oltre per l’uscita che arriva da una donna, ma le risate e gli applausi annessi… Trovo tutto questo disgustoso e inconcepibile. Qui non si tratta di opinioni, ma divulgazione di pura ignoranza. Vergogna!”. La Bruganelli, infine, sempre a Casa Chi, ha aggiunto: “Io e Paolo (Bonolis, ndr) di solito ordiniamo le pizze e guardiamo il GF con una coppia di amici, a mio figlio Davide piacerebbe anche partecipare!” rivela a “Casa Chi” Sonia Bruganelli.





