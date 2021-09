Sonia Bruganelli, Grande Fratello Vip 2021/ Lite con Adriana Volpe alla prima puntata del GF VIP?

Sonia Bruganelli sarà lite alla prima puntata Grande Fratello Vip 2021 con Adriana Volpe?

Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste chiamate ad affiancare Alfonso Signorini nel corso della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021. L’altra è Adriana Volpe, e già le due prevedono di confrontarsi-scontrarsi allegramente in un gioco delle parti stabilito ancor prima dell’inizio. “Quanto resisteremo così?!”, scrive Sonia su Instagram sotto a una foto che la ritrae sorridente insieme ad Adriana e Alfonso. “Da lunedì 13 settembre si accettano scommesse!”, chiosa Sonia con tanto di emoticon sbarazzine. Tanti i commenti e anche le critiche dei suoi follower, che – com’è noto – non sono soliti risparmiarsi.

La Bruganelli, infatti, è stata ribattezzata da qualcuno la ‘più odiata’ dei social, a partire dalle accuse di ostentare la ricchezza da cui lei si è sempre prontamente difesa. Per esempio, a proposito dei soliti commenti sull’uso che fa del suo jet privato, Sonia si è giustificata asserendo che il jet facilita di molto gli spostamenti con sua figlia Silvia, affetta da una grave disabilità sin da quando è piccola.

Sonia Bruganelli, sarà vittima di nuovi attacchi suoi social dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 2021?

Più in particolare, Sonia ha scritto: “Quando vi incarognite con l’aereo privato, sappiate che è anche un modo per rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”. Il post, pubblicato il 31 luglio, ha avuto un successo clamoroso con oltre 42 mila like.

Parlando sempre del suo ruolo al Grande Fratello Vip 2021, Sonia Bruganelli ha proposto un confronto tra il suo stile e quello della sua collega Adriana Volpe. In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale Chi, infatti, si legge: “Non mi sentirete mai dire di un concorrente ‘mi piace perché è vero’: siamo in tv ed essere veri non è una qualità a prescindere, posso anche apprezzare un bravissimo stratega. Io e la Volpe su questo siamo diverse. La punzecchio perché lei è molto più attenta, io mi permetto di essere leggera”.

