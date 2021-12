Sonia Bruganelli hot al GF Vip “Cosa faccio di notte?”/ Spunta Paolo Bonolis…

La chiacchierata sul triangolo Alex belli-Soleil Sorge-Delia Duran della nuova diretta del Grande Fratello Vip dà spunto in studio per una battuta molto piccante. Tutto parte da una considerazione che fa Adriana Volpe su Alex e Soleil: “Io purtroppo dormo poco, ieri alle 4 ho visto il bacio di Manuel e Lulù e ho twittato, così alle 8 di mattina sono sveglia e ho visto Soleil e Alex sotto le coperte e c’era tutto un movimento sussultorio mentre Davide dormiva, che a me ha fatto pensare ad altro.” Alfonso Signorini chiede allora anche a Sonia Bruganelli la sua opinione sul caso ma lei parte con una stoccata alla collega opinionista: “Essendo più giovane dormo, perché le persone di una certa età dormono pochissimo.” Signorini lancia però l’assist per un’ulteriore battuta che diventa un momento piccante: “Ma scusa alle 4 del mattino tu cosa fai? Guardi anche tu loro?” Lei però dichiara: “No io faccio come fanno loro sotto le coperte…”, dice riferendosi ad Alex e Soleil e chiamando in causa suo marito Paolo Bonolis.

