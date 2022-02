Sonia Bruganelli “I piedi mi fanno schifo”/ Signorini “Peccato, pensavo fossi fetish”

Durante l’ultima puntata in diretta del Gf Vip 2021, Alfonso Signorini ha voluto approfondire cosa stia accadendo fra Barù e Jessica Selassié, alla luce degli ultimi sviluppi, fra cui la pedicure che la principessa ha dedicato al food blogger. “Ho dei bellissimi piedi, me li punta da quando sono entrato qui dentro”, le parole di Barù, confessando anche come la principessa abbia: “Una sorta di food fetish”. Alfonso Signorini ha quindi voluto scoprire se anche le sue opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, avessero fatto la pedicure ai loro amati.

Nel corso della discussione il conduttore, da buon “gossipparo” qual è, ha voluto approfondire anche il rapporto fra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis chiedendo alla sua opinionista: “Tu hai mai fatto la pedicure a Paolo?”. L’opinionista ha fatto capire al conduttore di non poter parlare della sua vita privata, perché: “Quando torno a casa mi dice tutte le cose che non dovevo dire!”.

Sonia Bruganelli, la rivelazione a Signorini: “Odio i piedi”

Sonia Bruganelli ha comunque successivamente ammesso: “No, non l’ho fatta e non la farò mai perché mi fanno schifo i piedi, di tutti”, così il conduttore ha subito replicato: “Sei patita delle scarpe e ti fanno schifo i piedi?” e la donna ha risposto: “Delle scarpe si perché coprono i piedi”. Così Alfonso Signorini si è dovuto arrendere alle dichiarazioni della donna e ha ammesso: “Pensavo che tu fossi fetish”. Sonia Bruganelli non ha mai fatto la pedicure al suo compagno, ma ovviamente lei è solita curarsi i piedi, e lo si era chiaramente capito la scorsa estate, quando l’opinionista aveva pubblicato una foto mentre firmava il contratto con il Gf Vip 2021, e mentre appunto si sottoponeva alla cura dei propri piedi: “Ho imparato ad ottimizzare il tempo“, aveva commentato la Bruganelli.

Sonia Bruganelli ha sempre risposto alle domande di Alfonso Signorini sulla sua relazione con Paolo Bonolis rivelando anche alcuni dettagli sconosciuti di suo marito come la confessione fatta al conduttore sull’attrazione del conduttore nei confronti degli altri uomini.



